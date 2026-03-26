Mia Dimšić o online nasilju: 'Svi previdimo pozitivne komentare, a fokusiramo se na jedan loš'

U sklopu projekta Brain Talk Večernjeg lista, održan je prvi podcast „Govori odgovorno". Ugodna atmosfera Luft bara, koji se nalazi na lokaciji Savska cesta 32, umirila je nemirne posjetitelje među kojima su bili studenti, razni stručnjaci i članovi šire publike koji su nestrpljivo čekali podcast o teškoj temi. Razgovor je bio o problemima mentalnog zdravlja, točnije online bullyingu. Na podcastu je ambasador projekta Brain Talk-a, poduzetnik i suosnivač Crew Medie, Dario Marčac razgovarao s Miom Dimšić o njezinim iskustvima kao javnom osobom o online nasilju. Jedna od najpoznatijih domaćih glazbenica, ali i osoba koja se više puta javno dotaknula teme pritiska, komentara i svega što dolazi uz vidljivost na društvenim mrežama.



Mlađim generacijama je teže

Pričala je o svojim počecima i napomenula da je trenutno drukčija situacija nego prije.

„Društvene mreže su potpuno drugačije izgledale. Nije bilo toliko društvenih mreža, toliko sadržaja, toliko komentiranja. Rekla bih da cancel kulture još nije bilo u toj mjeri.”, objasnila je.

Spomenula je kako smatra da je njezino odrastanje i odrastanje današnje djece dosta različito. Pričala je kako da je današnje odrastanje više vezano uz društvene mreže te da su puno ranije izloženi negativnim komentarima. U ovo novije vrijeme djeca su puno više izložena velikoj razini dopamina, za koju Mia kaže kako se i odrasla osoba tome teško odupre.

„Britney Spears mi je najveća asocijacija toga kako zapravo iza pozadine nije baš bilo dobro.", kazala je.

Kako je vrijeme odmicalo, Dario i Mia počeli su pričati o ozbiljnijim i težim temama. Dotaknuli su se teme „emocionalne nedodirljivosti" i modernog trenda da svi moraju biti dobro: „Uvijek je bilo tih situacija gdje ljudi onako lagano puknu. Vjerojatno baš zbog tog pritiska da moraju biti dobro. Čini mi se da se više odašiljala ta slika da je sve super u popularnoj kulturi, pogotovo kad pogledam u MTV kulturu." Spomenula je Britney Spears kao primjer zbog problema u kojima se nalazila američka pjevačica.



Komunikacija je najbitnija

Pred kraj podcasta, spomenula je kako smatra da je najbitnija komunikacija, odnosno razgovor s nama najbližim osobama, posebice s roditeljima.

„Bitan je iskren razgovor. Okružite se ljudima kojima možeš vjerovati. Naravno da pomaže ako su ti roditelji dobar primjer. Opet, mislim da jako puno kreće iz kuće i ta podrška.", zaključuje Dimšić.