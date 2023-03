Piercing majstor ostao u šoku: 'Mušterija me tražila da probušim uši njegovoj dva tjedna staroj bebi!'

Oduvijek se u društvu vodila rasprava kada je primjerena dob da se djeci dopuste da probuše uši. Mnoge su roditelji bili na meti kritika jer su svojoj djeci probušili uši dok su bila vrlo mala. I, dok jedni tvrde da je to uredu jer se tako ne sjećaju boli bušenja uši, drugi tvrde da bi djeca sama trebala odlučiti žele li uopće probušiti uši, prenosi Mirror.

Jedan je piercing majstor tako ostao šokiran kada mu je u salon ušao tata koji ga je tražio da probuši uši njegovoj dva tjedna staroj bebi. Adhum Price, profesionalni piercing majstor, svoje je iskustvo odlučio podijeliti na TikToku. Prisjećajući se ovog događaja, Adhum objašnjava kako mu je u salon ušao muškarac koji ju je pitao buše li oni uši. Nakon što je potvrdno odgovorio, čovjek ga je pitao bi li probušio uši njegovoj bebi staroj dva tjedna. Adhum je ostao šokiran nakon ovog pitanja i tvrdi da se morao prilično jako suzdržati kako ne bi napao ovog oca zbog ove neobične molbe.

Uspio je ostati smiren i objasnio mu da nikada ne buše uši djeci mlađoj od osma godina, a da i tada moraju imati potpisani pristanak roditelja. Dodaje i kako mu je objasnio da mora prvo razgovarati sa svojim djetetom o ovom postupku i saznati je li to nešto kroz što ono želi proći, je li im ugodno probušiti uši te je li im uredu to što se za taj postupak koriste igle. Tata mu je na to samo odgovorio da njegovo dijete nema problema s iglama.

Ovaj je video privukao mnogo pažnje, a ljudi u komentarima nisu mogli vjerovati da je netko pokušao probušiti uši tako malom djetetu. Jedna je osoba napisala: „Hvala Bogu. Stvarno mrzim što ljudi to žele raditi bebama“. Druga je osoba dodala: „Volim te. Nevjerojatna si, ne znam kako si uspjela ostati mirna u ovoj situaciji“.

Međutim, jedna je osoba poručila kako ne želi birati strane u ovakvim situacijama: „Razumijem obje strane. Ima obitelji kojima je ovo dio kulture i to je ono što oni rade, ali razumijem i tebe kao piercing majstoricu koja to ne želi napraviti djetetu“.

