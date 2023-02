Pidžama lako postane pravo leglo bakterija: Evo koliko ju često trebate prati

Pidžama je odjevni predmet koji svakodnevno nosimo kada odlazimo u krevet, a za neke to je najdraža odjeća za nošenje tijekom boravaka u kući. Jeste li se ikad pitali koliko bi tu pidžamu često trebali prati? Odmah ćemo vam reći da ju vjerojatno ne perete dovoljno često.

Kako prenosi Metro, pidžame nisu u istoj kategoriji kao donje rublje, ali nisu ni poput onog pletenog džempera koji pokušavate izbjeći oprati. Dakle, koja je onda optimalna učestalost pranja pidžama?

Stručnjaci za luksuzne pidžame, Pretty Lou London, rekli su da su naše omiljene pidžame leglo za klice.

"Pidžama je jedina intimna odjeća koju redovito nosimo, a mnogi je ljudi nose kao jedini sloj i bez donjeg rublja ispod'" rekao je glasnogovornik. "Ta blizina našoj koži i drugim dijelovima tijela 6 do 8 sati svake noći ispod posteljine čini ih idealnim tlom za razmnožavanje bakterija i drugih klica."

"Zapravo ne postoji jedno pravilo koje svima odgovara u ovakvim situacijama. No, po našem mišljenju, vjerujemo da ako nosite pidžamu za spavanje onda je prihvatljivo da je nosite tri do četiri noći prije nego što je trebate oprati", rekla je jedna od stručnjakinja, te nadodala "Ako pidžamu oblačite tek nakon tuširanja ili kupanja prije spavanja, možda ćete je moći nositi pet do sedam dana prije nego što je trebate oprati".

"Ako nosite različite komplete pidžama za različite dijelove dana i samo kratko vrijeme, onda se zapravo svodi na procjenu kada biste ih trebali prati, ali uvijek bismo savjetovali da je dobro pravilo jednom tjedno.'"

Kako pronaći idealno vrijeme kada je najbolje oprati svoju pidžamu?

Pretty You London sastavio je nekoliko pitanja koja si možete postaviti kako biste odredili koliko često trebate prati svoju pidžamu.

Znojite li se puno?

Ako ste skloni znojenju, onda je vjerojatno da ćete svoju pidžamu morati prati češće od ostalih. Također, razmislite o tome koliki je kontakt vaše kože s pidžamom ako se znojite jer će to utjecati i na to koliko ćete ih često morati prati.

Planirate li ih nositi u krevetu?

Ako ćete u njima jesti, spavati, raditi, ponavljati, onda će ih trebati češće prati. Ako odlučite nositi istu pidžamu tijekom večernjeg opuštanja, a zatim je odjenuti u krevet, morat ćete je oprati nakon svake upotrebe jer je vrlo vjerojatno da će doći do prirodnog stvaranja masnoća na tijelu, znojenja i bakterija.

Radite li od kuće?

Ako redovito radite od kuće, postoji velika vjerojatnost da ćete tijekom dana odabrati odjeću za odmor odnosno pidžamu jer se želite osjećati udobno.

"Ako je to slučaj, onda bismo preporučili tri do četiri nošenja prije nego što ih trebate oprati ako ih nosite u prosjeku sedam do osam sati tijekom radnog dana" – poručuju iz Pretty You London.

