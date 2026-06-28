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jeste uspjeli?

Zagonetku Alberta Einsteina uspjelo je riješiti samo dva posto ljudi: Možete li vi?

TED-Ex
VL
Autor
Ana Hajduk
28.06.2026.
u 07:00

Ako je baš vi uspijete riješiti možete se pohvaliti svojom inteligencijom. Pa, probajte!

Zagonetku koju je Albert Einstein izmislio 1930. godine do sada je uspjelo riješiti samo dva posto ljudi, iako je bazirana samo na logici te nema nikakvih skrivenih trikova. Ako je baš vi uspijete riješiti možete se pohvaliti svojom inteligencijom. Pa, probajte! 

Zagonetka: U ulici se nalazi pet kuća obojenih u pet različitih boja. U svakoj kući živi jedan čovjek drugačije nacionalnosti. Svaki od njih pije neko piće, puši određenu marku cigareta i ima kućnog ljubimca. Niti jedan od njih ne pije istu vrstu pića, ne puši istu marku cigareta i nema istog ljubimca.

Pitanje: Tko ima ribu za kućnog ljubimca?

Još neke informacije:

  • Britanac živi u crvenoj kući.
  • Šveđanin ima psa za ljubimca.
  • Danac pije čaj.
  • Zelena kuća nalazi se s lijeve strane bijele kuće.
  • Vlasnik zelene kuće pije kavu.
  • Vlasnik koji puši Pal Mal ima ptice za ljubimce.
  • Stanovnik žute kuće puši Dunhill.
  • Čovjek koji živi u kući u sredini pije mlijeko.
  • Norvežanin živi u prvoj kući.
  • Vlasnik koji puši Blends živi pokraj kuće čiji vlasnik ima mačku.
  • Čovjek koji ima konja živi pokraj čovjeka koji puši Dunhill.
  • Čovjek koji puši marku cigareta Bluemaster pije pivo.
  • Nijemac puši marku cigareta Prince.
  • Norvežanin živi pokraj plave kuće.
  • Čovjek koji puši Blends živi pokraj čovjeka koji pije vodu.

Niste uspjeli riješiti zagonetku? Pogledajte video i otkrijte točan odgovor:
Ključne riječi
Albert Einstein zagonetka mozgalica

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