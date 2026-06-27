Što se stvarno događa na krstarenjima za odrasle? Bivši radnik sve otkrio, internet u šoku!

Prošlih godina puno se pričalo o golim krstarenjima, a brojni gosti u medijima su dijelili bizarna iskustva s putovanja na kojima svi šetaju potpuno goli. Iako takva putovanja nisu zamišljena kao seksualna, postoje i posebna krstarenja namijenjena isključivo odraslima koja nude upravo takvu vrstu zabave. Jedan od članova posade, YouTuber Kirk Cruises, radio je na jednom od tih brodova te je u videu iz 2023. otkrio kako krstarenja za odrasle izgledaju iz perspektive osoblja.

“Prije nego što se gosti ukrcaju, na brodu se postave štandovi s besplatnim kondomima”, rekao je, “Postoje i posebne sobe za seks, opremljene svim mogućim rekvizitima koje ljudi mogu koristiti tijekom putovanja”. Međutim, ono što se događa nakon završetka krstarenja je, prema njemu, manje glamurozno.

“Nakon iskrcaja gostiju, bazeni su se morali potpuno isprazniti i dezinficirati jer su odvodi često bili začepljeni – pogodite čime”, ispričao je. “Posada je nosila zaštitna odijela kako bi počistila sve. Ne kažem da su sva ovakva krstarenja ista, ali govorim iz iskustva nekoga tko je radio na jednom.”

U videu je također otkrio kako određeni “signali” među putnicima jasno pokazuju tko traži dodatnu zabavu. Najpoznatiji simbol je — okrenuti ananas. Taj znak na vratima kabine znači da su stanari otvoreni za “druženje” s drugim parovima. Ipak, ponekad dolazi i do zabune. “Dogodilo se da su neki ljudi nosili odjeću s motivom ananasa samo jer im je to ljetni stil, a drugi su mislili da su swingeri”, rekao je kroz smijeh. “Završilo je prilično neugodnim situacijama.”

Na ovakvim krstarenjima postoje i stroga pravila. Primjerice, gosti ne smiju biti goli cijelo vrijeme, nego tek nakon službene najave kapetana – ili kako je jedan putnik na Redditu opisao, trenutka kada se “spuste jedra”. Fotografiranje je strogo zabranjeno. “Svi znaju da ne smijete fotografirati druge ljude. Ovdje sam se osjećao sigurnije nego na nudističkim plažama. Većina uopće nije nosila mobilne telefone izvan kabine”, dodao je anonimni gost. Jedno je sigurno – svijet krstarenja za odrasle je daleko luđi i organiziraniji nego što većina ljudi misli.