Pet uobičajenih mitova pri grijanju doma: Izbjegavajte ih, mogu vas koštati!

S obzirom na sve veće račune za kućanstva koji ove zime teško pogađaju sve nas, grijanje će za mnoge biti skupo, no ono je i neizbježno. Zbog toga mnogi na sve načine pokušavaju uštedjeti, i iako je mnogo toga istinito, postoji nekoliko mitova o grijanju koji vas na koncu mogu samo više koštati, piše Good To Know.

1. Držanje grijanja pri niskoj temperaturi cijeli dan radi uštede novca

Držanje grijanja pri niskoj temperaturi cijeli dan ima jasne prednosti. Primjerice, može pomoći u smanjenju kondenzacije i vlage u vašemu domu, a osim toga, vaš dom će uvijek biti prilično topao, tako da nećete morati pojačavati grijanje čim kročite kroz ulazna vrata. Konstantna toplina također će spriječiti smrzavanje i pucanje vaših cijevi zimi. Međutim, ostavljanje grijanja uključenim cijeli dan neće vam uštedjeti novac. Čak i uz izolaciju, iz vašeg će doma svaki dan propuštati određenu količinu energije kroz vrata i prozore s propuhom, te loše izolirane zidove i krovove. Održavanje grijanja uključenim cijeli dan znači gubitak energije cijeli dan.

- Jeftinije je postaviti grijanje da se uključi kada vam je potrebno i samo u sobama koje koristite, umjesto da ga ostavite uključenim na niskoj temperaturi cijeli dan - rekla je Joanna O'Loan, voditeljica znanja u Energy Saving Trust.

2. Za grijanje jedne prostorije jeftinije je koristiti električnu grijalicu umjesto centralnog grijanja

Ako cijeli dan provodite u jednoj prostoriji, mogli biste doći u iskušenje da isključite centralno grijanje i koristite električnu grijalicu za grijanje prostorije u kojoj se nalazite. Radije nemojte, jer to stvarno puno košta. Stručnjaci se slažu da je najjeftiniji način grijanja prostorija korištenje učinkovitog sustava plinskog centralnog grijanja, termostatskih radijatorskih ventila, sobnog termostata i mjerača vremena. Ako provodite cijeli dan u jednoj prostoriji, možete isključiti radijatore u drugim sobama.

3. Pojačavanjem termostata brže ćete zagrijati svoj dom

Neki ljudi pojačaju svoj termostat kada žele da im se dom brže zagrije, ali ovo zapravo ne funkcionira. Neće brže zagrijati vašu sobu, samo će je zagrijati na višu temperaturu.

- To će vas samo bespotrebno koštati. Umjesto toga, postavite mjerač vremena za najčešća razdoblja kada vam je potrebna topla kuća, kao što je neposredno prije nego što se probudite ili kada se opuštate navečer, ali isključite ako je vrijeme malo toplije nego inače tijekom hladnog razdoblja - objasnila je Jess Steele, stručnjakinja za tehnologiju grijanja.

4. Ako nismo u kući, pametno je isključiti grijanje

Izlazite iz kuće na nekoliko sati? Možda mislite da je logično rješenje isključiti grijanje za to vrijeme radi uštede energije, no to je pogrešno. Za zagrijavanje hladne sobe potrebno je više energije nego da se cijelo vrijeme održava grijanom, na minimalnoj temperaturi od 16 stupnjeva. Na ovaj način račun za grijanje činite nižim, a time upravljate pametnije svojim financijama.

5. Odškrinut prozor za svjež zrak održava minimalnu potrošnju toplinske energije

To nije točno. Trajno odškrinuti prozori ograničavaju izmjenu zraka, a istodobno se gubi toplina. Uz to se zid oko prozora hladi, što je savršeno uzgajalište za plijesan. Stručnjaci preporučuju intenzivnu ventilaciju s širom otvorenim prozorom. Nekoliko minuta je dovoljno da se soba napuni svježim zrakom, a pri tome se ne troši toliko energije.

