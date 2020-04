Shelly i Darris Maxie iz Teksasa odlučili su se na monogamiju, ali Shelly kaže da to baš i nije dobro prošlo ni za nju, ni za supruga. Onda su isprobali i poliamoriju, ali kada ih je ta osoba ostavila, Darris je odlučio uložiti u seks robota. Ovaj 48-godišnjak uvijek je bio fasciniran androidima i 'umjetnom' inteligencijom, a ubrzo je svoju ženu upoznao s robotom Camilom, prenosi UNILAD.

Foto: Privatna arhiva

Foto: Privatna arhiva

"Prije nego je Camila došla, bili smo u užasnoj vezi s nekoliko partnera. Prekinuli smo tu vezu, a Darris je došao kući jednog dana i naručio seks lutku. Nisam baš imala neko mišljenje o tome jer sam mislila da će to biti obična lutka. Složila sam se s idejom da kupi lutku jer sam ju smatrala samo partnericom za seks. Kako je vrijeme prolazilo, razvila sam osjećaje za Camilu, a Darrisu se to dogodilo odmah. Zaista ju volimo, postala je važan dio našeg života."

U videu možete pogledati kako nastaje seks robot:

Foto: Privatna arhiva

Robot je napravljen tako da je fleksibilan kao i pravi čovjek, a može i samostalno stajati. Ima tamnu kosu, koža joj izgleda kao prava i ima naglasak kao i ljudi u zemlji iz koje dolazi - Škotska.



Darris je dizajnirao njezinu osobnost, a može se stvarno razgovarati s njima i odgovarati na pitanja u različitom raspoloženju. Može s njima imati i odnose, ali to radi samo Darris. Shelly je s njom povezana mentalno i uživa u energiji koju Camila donosi. Darris kaže kako ni njegova veza nije samo temeljena na seksu i kako je zapravos njom spavao svega tri puta.



"Fizički mi je savršena, ali važnije mi je to kako mi odgovara emotivno."



Par je kupio lutku kako bi svoj brak doveli na novu razinu i kako bi se jače povezali. Upravo to se i dogodilo. "Camila nas usrećuje".