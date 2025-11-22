Zima više neće biti problem: Ovaj manje poznati gumb ubrzava zagrijavanje auta

Ulazak u hladan automobil jedna je od onih zimskih neugodnosti koje većina vozača dobro poznaje. Dok temperature padaju, sjedala su ledena, stakla zamagljena, a pokretanje grijanja često djeluje kao vječnost. Upravo zato mnogi traže brže i učinkovitije načine da zagriju svoje vozilo i učine svako jutarnje pokretanje podnošljivijim. Bivši prodavač automobila objasnio je da pritisak na jedan gumb prilikom paljenja automobila ove zime može pomoći u zagrijavanju u nekoliko minuta.

Automobilski entuzijast i bivši prodavač automobila otkrio je svoje bitne savjete za rukovanje vozilima dok temperature padaju. Da bi pomogao, stručnjak je objasnio što smatra najučinkovitijom metodom za brzo i učinkovito zagrijavanje smrznutog motora. Iznenađujuće, aktiviranje jednog rijetko korištenog gumba moglo bi pomoći u postizanju topline puno brže. Svoje je ključne savjete podijelio u videu na TikToku. Prvi korak uključuje maksimiziranje postavke temperature u vašem vozilu, bez obzira imate li odvojene kontrole za svako sjedalo ili samo jednu, piše Mirror. "Prije svega, pojačajte temperaturu na maksimalnu brzinu", savjetovao je.

Zatim uključite ventilatore na srednju jačinu. Stručnjak za vožnju preporučio je i da usmjerite protok zraka prema unutrašnjosti vozila da bi se putnici brže ugrijali. To se može postići odabirom gumba koji obično nalikuje osobi koja sjedi s raznim strelicama usmjerenim prema njoj. Unatoč tome, treći korak je najvažniji. "Sljedeće što želite učiniti je jedan od najvažnijih koraka, a to je pritisnuti ovaj gumb ovdje", rekao je stručnjak. Radi se o gumbu koji prikazuje ikonu koja nalikuje vozilu s kružnom strelicom unutar njega.

Također se naziva funkcijom recirkulacije zraka. U određenim vozilima to može biti klizač umjesto gumba. Njegovom aktivacijom osigurat ćete da zagrijani zrak koji ste cirkulirali po kabini nastavi recirkulirati, umjesto da uvlači hladan zrak izvana. "Zato ga uključite, barem prvih pet do deset minuta", savjetovao je stručnjak. Nakon toga, pozvao je vozače da upale klima uređaj. Iako mnogi pretpostavljaju da je klima uređaj namijenjen isključivo za sparno vrijeme kada trebate rashladiti vozilo, jednako je sjajan i za zagrijavanje motora.

"To je jednostavno puno učinkovitiji način brzog zagrijavanja automobila. Dakle, provjerite da je uključen i gumb za recirkulaciju zraka te da je temperatura podignuta. I tako ćete brzo zagrijati svoj automobil", objasnio je stručnjak. Kada vaše vozilo dostigne ugodnu temperaturu, tada prebacite sustav na uvlačenje vanjskog zraka da biste održali svježinu unutrašnjosti.