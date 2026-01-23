Razmišljate o vjenčanju ili novom poslu? Ovo su najsretniji datumi u 2026. prema zvijezdama
Mnogi ljudi svoje važne životne odluke, poput vjenčanja, kupovine kuće ili zakazivanja razgovora za posao, planiraju prema horoskopu i astrologiji. Vjeruju da odabrani datumi, u skladu s kretanjem planeta i zvijezda, mogu donijeti sreću, uspjeh i pozitivne ishode u životu. Astrologinja Joanne Jones iz Trusted Psychics odredila je specifične datume u 2026. koji zrače jačim valovima mogućnosti, sklada i povoljnog zamaha.
"Određena zodijačka godišnja doba i lunarni ciklusi stvaraju atmosfere koje nas predisponiraju za uspjeh, povezanost i tok. Kada planiramo velike životne korake oko tih prozora, tada to znači da radimo sa zvijezdama, a ne protiv njih", rekla je Jones. Zato je otkrila koji su datumi u 2026. godini najbolji za važne životne odluke, piše Mirror.
Najsretniji dan za vjenčanje - 17. ožujka: Jones je istaknula 17. ožujka, koji pada pod mladi Mjesec u Ribama, kao najsretniji datum za vjenčanja. "Ribe su duboko romantične, intuitivne i otvorene za povezivanje duša. Kada to spojite s mladim Mjesecom, prirodnim trenutkom za početke, tada se stvara snažna emocionalna odskočna daska za predanost", objasnila je astrologinja.
Optimalan dan za kupnju nekretnine - 16. svibnja: Mladi Mjesec 16. svibnja dolazi tijekom sezone Bika, razdoblja kada odluke obično traju. Bilo da potpisujete ugovor ili kupujete nekretninu, ovaj nebeski utjecaj favorizira postavljanje čvrstih temelja umjesto brzopletih odluka.
Najsretniji dan za kupnju lutrijskog listića - 14. lipnja: Sve se vrti oko optimizma. 14. lipnja je Mladi Mjesec u Blizancima, a znatiželja i sreća Blizanaca s neočekivanim okolnostima mogu donijeti neočekivane prilike", objasnila je Jones. Iako nema obećanja o iznenadnom dobitku ili bogatstvu, ovaj utjecaj Blizanaca mogao bi učiniti da slučajne odluke izgledaju manje nasumične. Astrologinja je istaknula da preferira ovaj datum za odvažne poteze, otpuštanje kreativnosti i doživljavanje trenutaka koji se čine kao sudbina.
Najsretniji dan za pozvati simpatiju na spoj - 12. kolovoza: 12. kolovoza donosi pomrčinu Sunca u Lavu, horoskopskom znaku poznatom po svojoj strasti, toplini i neustrašivom samoizražavanju, što sezonu Lava pozicionira kao idealnu za izražavanje osjećaja bez suzdržavanja. S obzirom na to da pomrčina pojačava vaše namjere, Jones smatra da bi romantična priznanja mogla biti izuzetno uspješna jer nebeski okvir potiče hrabrost i iskrene emocije.
Najsretniji dan za prosidbu - 13. kolovoza: Samo 24 sata nakon pomrčine astrologinja navodi kao najsretniji trenutak za prosidbu. "Sezona Lava je kralj ili kraljica romantičnih gesta, pa ako se osjećate spremni kleknuti, učinite to sada. Energija podržava iskrenu predanost, ne samo privlačnost", objasnila je Jones.
Najsretniji dan za razgovor za posao - 10. rujna: Blizu mladog Mjeseca u Djevici, ovo razdoblje trebalo bi vas ostaviti pripremljenima, elokventnima i oštrima, što ga čini idealnim za razgovore za posao kada ste mentalno fokusirani i možete pokazati svoju najprofesionalniju verziju.
Najsretniji dan za traženje promaknuća - 8. listopada: "Energija za karijeru najjača je oko 8. listopada. Sezona Vage donosi ravnotežu i diplomaciju. Tog dana vaš zahtjev može biti predstavljen na način koji djeluje pravedno, argumentirano i obostrano koristan, što je upravo ono što šefovi cijene", zaključila je astrologinja.