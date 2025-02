Ovo su seks poze kojih se ljudi najviše boje: Jeste li ih isprobali?

Zdrava razina tjelesne intimnosti važan je temelj u svakoj romantičnoj vezi, a seksualno istraživanje često je put do dubljeg osjećaja povezanosti i povjerenja. Ali, fizička intimnost često može biti zastrašujuća za parove, bez obzira na to koliko dugo su zajedno. Bilo da se radi o istraživanju fantazija ili novih pozicija, može biti teško udaljiti se od svojih provjerenih favorita, piše New York Post.

Prema novoj studiji koju je proveo Superdrug Online Doctor, većina parova nije upoznata s mnogim aspektima intimnosti i pomalo ih se plaši. Anketiranjem više od 1000 muškaraca i žena u Americi i Europi (od kojih su svi bili u vezi), podaci otkrivaju neke iznenađujuće stvari o našim navikama i preferencijama u spavaćoj sobi. Ovo su položaji kojih se ljudi najviše boje i oni koji su im najdraži:

Na ljestvici od 1 do 5, američki i europski muškarci i žene (ukupno četiri skupine) ispitani su o nekoliko seksualnih scenarija koji izazivaju tjeskobu. Općenito, ‘javni seks’ naveden je kao najzastrašujućiji seksualni čin, dobivši ocjenu 3,2 od europskih ispitanika i 3,7 od američkih ispitanika.

BDSM, analni i ‘grub seks’ slijede na ljestvici, a ‘oralni seks’ je naveden kao najmanje zastrašujući čin u izboru. Općenito, seksualni činovi kao što su vezanje, S&M i javni seks znatno više izazivaju tjeskobu od istraživanja novih seksualnih položaja ili korištenja seksualnih igračaka u spavaćoj sobi.

Za muške ispitanike, utvrđeno je da su im najdraže pozicije bile ‘analni seks’, ‘oralni seks’, ‘seks stojeći’ i ‘uspravni 69’ — hrabra izjava s obzirom na to da potonji zahtijeva značajnu snagu gornjeg dijela tijela.

Kod žena, izbor je malo drugačiji. Njima su najdraže pozicije ‘misionarski’, ‘spooning’ i ‘kaubojka’. A, koje su pozicije bile visoko rangirane i među muškarcima i među ženama? Konkretno tri su anketirane gotovo jednako pozicionirane među spolovima kada je riječ o preferiranom položaju: ‘obrnuta kaubojka’ (51,6/48,4 posto), ‘seks na stolu’ - žena leži na stolu s nogama na partnerovim prsima (53/47 posto) te vrlo slična pozicija u kojoj su noge žene na partnerovim ramenima (52/48 posto).

Kao i svaka studija, nalazi ove ankete moraju se promatrati u svjetlu njihovih ograničenja, kao što je oslanjanje na samoizvještavanje, metoda koja se često povezuje s pretjerivanjem, selektivnim pamćenjem i teleskopiranjem.

Pretjerivanje na stranu, postoji nekoliko ključnih nalaza koji predstavljaju neke polarizirajuće preferencije između muških i ženskih ispitanika. Na primjer, kada su upitani koje im je položaje bilo najmanje ugodno pokušavati, 54,6 posto žena odgovorilo je s ‘analni seks’, dok se samo 30,5 posto muškaraca složilo.

Isto tako, kada se ispituje postotak preferiranja analnog seksa između muškaraca i žena, brojke su iznosile 87,9 posto odnosno 12,1 posto — što je nepolarizirajuća podjela. Slično tome, 16,6 posto žena nije bilo ugodno sa ‘seksom u stojećem položaju’, dok je samo 7 posto muškaraca odgovorilo na isti način.

Jedan od 10 ispitanika priznao je da nije pokušao zauzeti novi seksualni položaj u posljednjih šest godina, dok je više njih tvrdilo da se kvaliteta njihovog seksualnog života nije poboljšala tijekom vremena. Iako je bilo nekih varijacija u odgovorima europskih i američkih sudionika, svi ispitanici općenito su se složili da bi mogli poboljšati svoje istraživanje intimnosti u cjelini.

Na pitanje bi li bili zainteresirani za korištenje seksualnih igračaka u spavaćoj sobi, više je žena (58,9%) odgovorilo s da nego muškaraca (41,1%). Podaci u konačnici pokazuju da se gotovo 9 posto ispitanika ne smatra ‘avanturistima’ u krevetu. Bez obzira na iskustvo, podaci o preferencijama poza svakog spola i spremnosti na istraživanje seksualnih činova pokazuju očit apetit za seksualnim istraživanjem.

