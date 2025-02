Stručnjakinja za seks o uobičajenim zabludama o varanju: 'To ne rade samo loši ljudi!'

Mnogi ljudi imaju čvrste stavove kada je u pitanju varanje – ali neki su možda prebrzi u prosuđivanju. Kada je riječ o temi nevjere, stručnjakinja za sek Tracey Cox s rekla je da je složenija nego što ljudi misle i da se zapravo može dogoditi iz raznih razloga. Afera različitim ljudima znači mnogo stvari: za neke to uključuje snošaj, a za druge koketna poruka može biti dovoljna da se zabrinu. Granice mogu biti prilično beskrajne, piše Daily Star.

Sada razvoj tehnologije olakšava imati aferu, ali također olakšava to da vas netko uhvati. Studije pokazuju da u prosjeku oko 40% ljudi zapravo vara svoje partnere. Ali belgijska terapeutkinja, Esther Perel, tvrdi da bi to moglo biti između 26% i 75%, budući da se svijet zapravo ne može složiti oko toga što se smatra varanjem. To je razlog zašto Tracey Cox vjeruje da zapravo mnogo toga krivo shvatimo u vezi s tim, budući da se može tumačiti na mnogo načina. Objasnila je neke velike stvari koje ne shvaćamo kako treba kada je u pitanju generaliziranje nevjere.

Morate biti nesretni da biste varali: Tracey je objasnila da je Ted Talk Esther Perel, Zašto sretni parovi varaju, koji je pogledan stotine tisuća puta. Perel misli da ljudi varaju u pokušaju da se "ponovno osmisle", jer može biti teško vidjeti nekoga onakvim kakav je sada kada ste s njim dugo vremena. Ako netko želi imati aferu, to se može dogoditi jer je netko drugi sposoban vidjeti "nove njih". Oni prepoznaju koliko je daleko neka osoba stigla, za razliku od stare osobe koju njihov partner možda i dalje vidi. Tracey je također primijetila da tajna ljubavna veza može malo "pojačati ego" i može unijeti uzbuđenje u nečiji život. Ali to ne znači nužno da je osoba nesretna u svojoj vezi.

"Sretni muškarci će vjerojatnije varati nego sretne žene. 56% muškaraca koji su imali afere u jednoj studiji reklo je da su njihovi brakovi sretni (nasuprot 34% žena). Mnogi muškarci koji vole svoje partnerice, i imaju odličan seks kod kuće, ipak neće odbiti priliku za seks negdje sa strane. Još jedno istraživanje pokazalo je da muškarci u dugotrajnim brakovima koji imaju afere često prijavljuju vrlo visoko zadovoljstvo u braku. Žene u dugotrajnim brakovima koje imaju afere izjavljuju sasvim suprotno – one imaju najniže zadovoljstvo od svih", rekla je Tracey, objašnjavajući Perelino mišljenje.

Morate biti loša osoba da biste varali: Prije otprilike dva desetljeća, Tracey je rekla da se varalice često odmah smatraju "lošim ljudima". Sve se to promijenilo kada je izašlo na vidjelo da to rade i dobri ljudi. Osvrćući se na Perel, primijetila je da postoji nešto što je poznato kao afera "bez krivnje", što u osnovi znači da nema problema s vezom ili osobom. Istraživanje je pokazalo da ljudi mogu biti potpuno uzorne žene, muževi i roditelji, ali ponekad imaju želju zastraniti. Koliko god mi to poricali – ljudi griješe. Osim toga, Tracey je primijetila da je također moguće voljeti više od jedne osobe odjednom, dodajući: "Mnogi ljudi koji imaju afere nisu namjeravali varati i osjećaju se posramljeni i užasnuti zbog onoga što rade."

Samo muškarci imaju afere: Nisu samo muškarci ti koji su u tome, jer su i žene priznale da to rade. Zapravo, postotak udanih žena koje su priznale nevjeru skočio je za 40% s 10,5 u 1990. na 14,7 u 2010. Još 2023. godine jedno je istraživanje otkrilo da 13% žena vara svoje partnere, u usporedbi s 20% muškaraca. U početku se vjerovalo da žene često varaju muškarce ako su se osjećale "ignoriranima ili nevoljenima", no od strane terapeutkinje za seks i parove, dr. Tammy Nelson, (autorice knjige Kad si ti onaj koji vara) sugeriralo se da to nije uvijek slučaj. Ona zapravo misli da muškarci traže nešto sa strane kada žude za intimnošću i druženjem, dok su žene sklone prevariti kako bi isprobale nešto novo u spavaćoj sobi. One žele strast i žele želju. To je također predložio Wednesday Martin, autor knjige Neistinito, u kojoj želi izokrenuti stereotip da su muškarci seksualniji od žena.

Nikad ne možeš vjerovati varalici: Žene se često osuđuje ​​jer su odlučile ostati s muškarcem koji vara, ali Tracey je rekla da to nije pošteno. Prema njezinim riječima, afera ponekad zapravo može biti "izravan odgovor na problem u vezi", što znači da nije uvijek jedna osoba kriva. Ponekad može djelovati kao poziv na "buđenje" za problem koji treba riješiti. Tracey je dodala: "Osobno znam za nekoliko slučajeva ljudi koji su varali tek nakon što su rekli partneru da su izuzetno nesretni i da su bili ignorirani. Varanje je bio način da pokažu koliko su nesretni.

Dopustite da pojasnim, ne kažem da je afera način da se popravi odnos. Nije. Dobra komunikacija i/ili terapija jest. U mnogim slučajevima, afera odmah uništava vezu. Ali ako osoba kojoj je nanesena nepravda može uvidjeti svoju ulogu u tome zašto se to dogodilo, to može biti katalizator promjene", objasnila je. Rekla je i da se nikog drugog ne tiče hoćete li ostati ili otići, i da nitko ne bi trebao suditi što se događa između dvoje ljudi. Samo uključeni ljudi znaju mogu li se ikada zajedno vratiti na put do sreće.

Muškarac tvrdi: 'Ključ sretnog braka je redovito varanje žene'