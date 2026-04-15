VEČERNJAKOVE ZVJEZDICE

Najljepši pogled uz grah i popečke

TURISTIČKA PATROLA Pakrac
Foto: Ivica Galović/Pixsell
1/5
Autor
Marina Borovac
15.04.2026.
u 10:23

Omanovac, Kragujski put 79, Pakrac

Desetak minuta vožnje automobilom ili osam kilometara od glavnog pakračkog trga udaljen je 655 metara visok psunjski vrh Omanovac, gdje se nalazi jedno od najljepših izletišta i planinarskih odredišta u Hrvatskoj, s planinarskim domom sa sedamdesetak kreveta. Naravno, na najvišu slavonsku goru, koja je nekad bila otok u Panonskom moru, doći možete i utabanim planinarskim stazama. Kod planinarskog doma nalaze se i igrališta, tobogani, ljuljačke, staze...

– Na ovom području imamo oko sto kilometara označenih staza – kaže Deki Nađ, voditelj doma u kojem možete dobro i fino jesti, uz prethodnu najavu. Mi smo u prirodi uživali u grahu, popečcima, štrudlama... I najljepšem pogledu na Pakrac i okolicu.

Ocjene

Izbor i kvaliteta jela 43
(do 50 bodova)      

Izbor i ponuda pića 11
(do 15 bodova)      

Posluga i ljubaznost 10
(do 10 bodova)      

Dojmovi i prostor 20
(do 20 bodova)      

Ukupnost ponude 5
(do 5 bodova)

Ukupno: 89

80-87 BODOVA - TRI ZVJEZDICE
88-94 BODOVA - ČETIRI ZVJEZDICE
95 BODOVA I VIŠE - VELIKA ZVIJEZDA
 
