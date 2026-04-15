Najljepši pogled uz grah i popečke

Desetak minuta vožnje automobilom ili osam kilometara od glavnog pakračkog trga udaljen je 655 metara visok psunjski vrh Omanovac, gdje se nalazi jedno od najljepših izletišta i planinarskih odredišta u Hrvatskoj, s planinarskim domom sa sedamdesetak kreveta. Naravno, na najvišu slavonsku goru, koja je nekad bila otok u Panonskom moru, doći možete i utabanim planinarskim stazama. Kod planinarskog doma nalaze se i igrališta, tobogani, ljuljačke, staze...

– Na ovom području imamo oko sto kilometara označenih staza – kaže Deki Nađ, voditelj doma u kojem možete dobro i fino jesti, uz prethodnu najavu. Mi smo u prirodi uživali u grahu, popečcima, štrudlama... I najljepšem pogledu na Pakrac i okolicu.