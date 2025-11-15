Ove tri stvari baš nikada ne biste trebali raditi u avionu, tvrdi liječnica hitne pomoći

Napokon ste stigli do aviona, pronašli svoje sjedalo bez ponovnog provjeravanja karte i udobno se smjestili. Vrijeme je da se opustite, zar ne? Ne baš — barem ako pitate dr. Anitu Patel, liječnicu hitne medicine, koja upozorava da postoji nekoliko ključnih stvari koje biste trebali napraviti prije nego što avion poleti, prenosi HuffPost. Evo što ona nikada ne bi učinila u avionu — i zašto biste i vi trebali slijediti njezin primjer.

1. Nikada ne koristi stolić za poslužavnik bez dezinfekcije: Stjuardese i čistači imaju vrlo malo vremena između letova pa dr. Patel upozorava da se stolići u avionima rijetko temeljito čiste. “Čim sjednem u avion, odmah obrišem stolić antibakterijskim maramicama,” kaže, “To su površine koje svakodnevno dotiču deseci ruku – jedu, piju, čitaju, a mala djeca ih čak i ližu. Bakterije i virusi mogu ondje živjeti satima, pa čak i danima.”

Prema podacima Cleveland Clinic, klice prehlade mogu preživjeti na površinama i do tjedan dana, dok virus gripe živi do 48 sati. Studija Travelmatha pokazala je da su stolići u avionu najrizičnija mjesta po broju bakterija — s gotovo dvostruko više mikroorganizama nego, primjerice, na slavini za vodu u zračnoj luci. Zato Patel savjetuje da obrišete sve površine oko svog sjedala — od naslona do sigurnosne kopče — osobito ako putujete s djecom.

2. Ne preskače kremu za sunčanje: Možda zvuči čudno, ali UV zrake u avionu su jače nego na tlu. “Ta prekrasna sunčeva svjetlost na visini zapravo je mnogo štetnija nego što mislimo,” objašnjava dr. Patel. Zato preporučuje nanošenje kreme za sunčanje prije svakog leta, čak i ako sjedite uz prozor sa spuštenim sjenilom.

“Zatvorene rolete mogu pomoći protiv opeklina, ali ne blokiraju UVB zrake koje uzrokuju oštećenja kože i povećavaju rizik od raka.” Ako možete, dodaje, nosite odjeću s UV zaštitom – posebno na dugim letovima ili ako sjedite uz prozor.

3. Sigurnosni pojas — uvijek zakopčan: Iako mnogi putnici otkopčaju pojas čim se ugasi svjetlo “vezati pojaseve”, dr. Patel kaže da to nikad ne radi: “Moju djecu i mene uvijek ćete pronaći vezane, čak i kad to nije obavezno.”

Naglašava da niz malih sigurnosnih navika — poput dezinfekcije, zaštite od UV zračenja i nošenja pojasa — može imati ogroman kumulativni učinak na zdravlje i sigurnost tijekom leta. Na kraju, poručuje: “Nije poanta u savršenstvu, već u tome da date sve od sebe. Male navike mogu napraviti veliku razliku.”