Ove rečenice partneru biste trebali ponavljati svaki dan

Iako ste možda odavno prošli onu zaljubljenu fazu ili medeni mjesec, neke stvari trebate govoriti partneru svaki dan. Nakon ovog teksta koji piše MSN.com razmislite kada ste posljednji put partneru rekli nešto lijepo.

"Dobro jutro"

Jutra nisu baš romantična, čak i ako ste uvijek dobro raspoloženi i jutarnji tip. Ljudi smo, umorni smo i pod stresom zbog svih obaveza koje nas čekaju, ali jednostavne rečenice poput "Dobro jutro" uz neki nadimak koji koristite bit će svijetla točka tog dana. Zajednička jutra ne smiju se uzimati zdravo za gotovo. Ako se i ne vidite jer je jedan otišao dok je drugi još spavao, pošaljite si lijepu poruku ili se nazovite na kratko.



"Žao mi je"

Ako vas partner sjeti na neku obavezu koju niste ispunili poput plaćanja računa, pregrizite ponos i recite da vam je žao. Tako jednostavan i brz način da stvari budu uredu. Možda vam nekada i nije jako žao, ali ako vidite da je partner imao loš dan recite to - popravit ćete ga.

"To je jako dobra ideja"

Ili sličan kompliment. Ugodite partneru barem jednom u danu, pokažite nekom rečenicom ili potezom da ste ponosni na njih. Na primjer, predložili su večeru - razveselite se i recite kako je to odlična ideja umjesto da to uzimate zdravo za gotovo. Motivirat ćete ih da tu večeru naprave najboljom ikad.



"Kakav ti je bio dan?"

Kada smo pod stresom često zaboravimo druge pitati kako su. Ipak, trudite se misliti na svog partnera i pitajte ih kakav im je bio dan. Pokazat ćete da vam je stalo i da ste uz njih.



"Volim te"

Na zadnjem mjestu nalazi se najmoćnija rečenica koju možete reći partneru. Potpuno je nebitan način na koji to kažete - ostavite post it papirić, pošaljete poruku, izgovorite to na kraju telefonskog poziva - bitno je da to partner zna i da ga sjetite na to na dnevnoj bazi.

Poslušajte ljubavne savjete kumica s placa: