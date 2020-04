'Ovako moja 4-godišnja kćer izgleda kada se pretvara da joj se sviđaju moji špageti'

Annie Wilkins na svom Twitter profilu objavila je video svoje četverogodišnje kćeri Piper, koja je bila na rubu povraćanja dok je jela večeru koju ju je njena majka Annie napravila, prenosi Daily Mail. Na objavi je napisala: “Moja kćer Piper koja se pretvara da joj se sviđaju moje špagete.”

Video započinje s Piper koja uzima veliki zalogaj špageta. Zatim ju njena majka pita kakve su joj špagete, na što ona odgovara “Dobre!”, taman prije nego što joj je počelo biti zlo i dizati joj se želudac. Piper je cijelo vrijeme pokušala sakriti svoju pravu reakciju na hranu, ali jednostavno nije mogla jer joj se dizao želudac.

Cijeli video kako Piper pokušava pojesti špagete pogledajte ovdje:

@somegoodnews my daughter pretending to like my spaghetti #spaghettidryheaves pic.twitter.com/drqe5CsHI6