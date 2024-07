Ovaj idilični švedski gradić rasprodaje zemlju po cijeni jedne šalice kave

Čuli ste za prodaju kuća u južnoj Europi po cijeni jedne šalice kave. Sada jedna zemlja u sjevernoj Europi provodi sličnu shemu: prodaje parcele za samo nekoliko centi. Götene, 200 milja jugozapadno od Stockholma, prodaje 29 parcela s cijenama počevši od samo 1 krune, ili 8 centi, po četvornom metru, piše CNN.

Ipak, ovo nije bilo koja zemlja. Zemljište je to na kojem sretni kupci mogu sagraditi svoj dom iz snova – za stanovanje ili kao kuću za odmor, kako trenutno stoje pravila. Dakle, ako toplinski val čini južnu Europu svakim danom manje privlačnom, pa bi ovo mogla biti idealna opcija.

Götene, ruralno područje s 5 000 stanovnika koji žive u glavnom gradu i 13 000 u široj općini, ruralna je Švedska u svom najboljem izdanju. Nalazi se na obalama jezera Vänern, ne samo najvećeg jezera u Švedskoj, već i najvećeg u Skandinaviji i cijeloj EU, oko 10 puta veće od Bodenskog jezera. Samo Rusija ima veća jezera na europskom kontinentu.

Za planinare, Götene također ima malu planinu u blizini - Kinnekulle. Tu se također nalaze dva mjesta pod zaštitom UNESCO-a: geopark Platåbergens i arhipelag jezera Vänern i biosfera planine Kinnekulle. Pa zašto bi tako idilični grad morao organizirati vatrenu prodaju svoje zemlje?

Gradonačelnik Johan Månsson kaže da je to kombinacija trenutne ekonomske krize i sve manjeg ruralnog stanovništva. ‘Stambeno tržište trenutno je vrlo sporo u našoj regiji i Švedskoj općenito zbog visokih kamata i malo recesije, pa smo htjeli dati injekciju tržištu’, kaže, ‘Također vidimo nisku stopu nataliteta i sve starije stanovništvo pa moramo nešto poduzeti, dovesti više ljudi ovdje’.

Månsson je rekao da su odlučili prodati 30 parcela za simboličnu naknadu, odabirući zemlju koja je bila ‘na tržištu mnogo godina’ bez prodaje. ‘Mislili smo zašto ne, to je izvanredna situacija koja zahtijeva izvanredne mjere. Pa smo to učinili, a sada je to postala senzacija, ne znam što bih rekao’, dodaje.

Shema je pokrenuta prošlog mjeseca s oko 30 zainteresiranih kupaca, rekao je Månsson. Četvero ih je kupilo parcele po cijeni od jedne krune po četvornom metru. Veličina parcele se kretala od 700-1200 četvornih metara. Od tada, kaže, stvari su krenule spiralno. ‘Postala je viralna i imali smo tisuće i tisuće zahtjeva za našu telefonsku centralu’, rekao je, ‘Imamo dvije osobe u našoj telefonskoj centrali u gradskoj vijećnici i jako su se mučili proteklih nekoliko dana. Mi smo zapravo u kriznom stanju’.

Zbog zahtjeva bez presedana – Månsson kaže da je bilo poziva iz cijelog svijeta – vlasti su pauzirale postupak nadmetanja do početka kolovoza kako bi dogovorile kako dalje. Kada se ponovno pokrene, vjerojatno će biti raspisan postupak nadmetanja za zemljište, umjesto da se ono prodaje za samo 1 krunu po četvornom metru (niža cijena vrijedi samo ako nitko drugi ne želi zemljište).

Månsson kaže da izgradnja kuće obično košta oko 3 do 4 milijuna kruna, ili 280.000 do 375.000 dolara. Parcele zemlje obično koštaju oko 500.000 kruna ili 47.000 dolara. Do sada svatko može kupiti zemljište - ne mora imati prebivalište u Švedskoj niti se obvezati da će ondje stalno živjeti. Ali, grad će možda morati ponovno razmotriti pravila, rekao je. I naravno, izgradnja kuće vam ne daje pravo da u njoj živite puno radno vrijeme. Pravila o vizama prepuštena su vladi.

Jedini uvjet grada je da gradnja kuće počne u roku od dvije godine od kupnje parcele. No, rasprodaja u Göteneu ne završava s ovih 30 parcela. Månsson je rekao da ‘nije nemoguće’ da bi mogli napraviti neku vrstu jeftine stambene sheme slične kućama za ‘jedan euro’ po kojima su poznate ruralne zajednice u Italiji.

‘Imamo puno više zemlje i morat ćemo sjesti i vidjeti možemo li učiniti nešto da od toga napravimo nešto više osim ovih 30 parcela. Trebamo nešto ponuditi pozivateljima’, rekao je. Zapravo, to bi čak mogla biti prekretnica za udaljenu zajednicu. ‘Ovo je zapravo bio mali štos - mislili smo da ćemo imati sreće prodati jednu ili dvije’, kaže on, ‘S interesom koji sada vidimo, bilo bi fantastično da prodamo svih 30’.

‘Već nekoliko desetljeća imamo vrlo stabilnih 13.000 stanovnika. Ako ovo bude dobro….’, kaže, ‘Ako tražite miran život na selu, možemo vam pružiti visoku kvalitetu života. To je savršen spoj’.

