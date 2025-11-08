Ova jednostavna promjena u prehrani može vašem psu drastično poboljšati zdravlje

Postoje jednostavni, ali učinkoviti načini na koje možemo poboljšati život svog psa i učiniti ga sretnijim i zdravijim. Mali dodaci u prehrani, pravilna njega, dovoljno kretanja i pažnje mogu značajno utjecati na njegovo fizičko i emocionalno stanje, a time i na kvalitetu zajedničkog života s našim ljubimcem. Veterinar je otkrio da jednostavan dodatak prehrani vašeg psa može "promijeniti" njegov život nabolje, a istovremeno potencijalno smanjiti troškove skupih lijekova.

Vlasništvo nad psima donosi brojne odgovornosti, a održavanje njihovog zdravlja i sreće je najvažnije. Slično kao i njihovi ljudski pratitelji, psi mogu iskusiti alergije, što za njih može biti iritantno i uznemirujuće. Dr. Amir Anwary je veterinar koji je stekao vjernu publiku na TikToku kroz svoje redovite videozapise gdje nudi svoje stručne savjete i preporuke. U nedavnom isječku, stručnjak je istaknuo prednosti uključivanja omega-3 u pseću prehranu te je objasnio da im to mijenja život. "Ako imate psa koji se stalno češe i gricka, onda je ovaj video za vas. Jedno od najčešćih stanja koje vidim kod pasa je stalno grickanje i grebanje, a u većini slučajeva dijagnosticiraju im se alergije. U svim tim slučajevima uvijek preporučujem da vlasnik počne davati svom psu dodatak omega-3 jer je toliko učinkovit", rekao je veterinar.

Dodao je da je dodatak omega-3 važan za pse zbog prirodnih protuupalnih prednosti koje pomažu smanjiti upalu, smanjujući probleme s kožom koje potencijalno mogu izazvati povišene razine omega-6 prisutne u određenoj hrani i poslasticama za pse, piše Daily Express. Omega-6 je esencijalna masnoća koju tijelo treba za normalan rast i stanično funkcioniranje. Iako je potrebna i korisna u umjerenim količinama, mora biti uravnotežena s omega-3 masnim kiselinama da bi se spriječila upala.

"Omega-3 je zaista, zaista dobar za sloj kože jer jača kožu, zadržava vlagu i vodu te čini dlaku zdravom i sjajnom", rekao je dr. Anwary. Objasnio je da je koža mjesto gdje psi doživljavaju alergije, pa bi jačanjem zdravlja njihove kožne barijere trebalo pomoći u smanjenju neželjenih posljedica alergijske reakcije.

Kinološki klub potvrdio je da su istraživanja pokazala da omega-3 za pse može kontrolirati upalu i pomoći u zacjeljivanju rana, a istovremeno se pokazala korisnom za njihovu kožu i dlaku te podržava ukočene, bolne zglobove. Dr. Anwary rekao je da je nekoliko studija pokazalo da kada psu dajete omega-3, tada to smanjuje potrebu za agresivnijim i skupljim lijekovima. Dodao je da je potrebno vremena a se vide zdravstvene koristi i preporučio je odabir visokokvalitetnog dodatka omega-3.