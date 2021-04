Otkrio odličan trik za čišćenje mrlja s daske za rezanje: Trebaju vam samo tri proizvoda

Bijele daske za rezanje nalaze se u gotovo svakom kućanstvu i često se susrećemo s problemom mrlja i ostataka hrane koje se na njima skupljaju. No, umjesto da ih bacamo kada se to dogodi, jedan korisnik TikToka pokazao je kako ih možemo očistiti uz samo tri proizvoda, kako otkriva The Sun.

Soda bikarbona može učiniti `čuda` no nemojte je koristiti za ovo...

U videu je pokazao nevjerojatan rezultat nakon što je dasku očistio sodom bikarbonom, soli i limetom. Sve što trebate napraviti je na svoju dasku staviti malo sode bikarbone i krupne soli, a zatim jednom polovicom limete ih utrljati u dasku. Na kraju dasku samo isperete toplom vodom i bit će kao nova.

Njegov video brzo je postao viralan na društvenim mrežama te prikupio više od milijun pregleda i gotovo 200 tisuća lajkova. Mnogi su komentirali kako jedva čekaju isprobati ovaj trik te vratiti stari sjaj svojim daskama.