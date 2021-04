Sa samo 22 godine kupila je vlastitu kuću i pretvorila je u dom iz snova!

Rebecca Yasmin, mentorica digitalnog marketinga, podijelila je sa svojim korisnicima na TikToku vijest da je uspijela kupiti vlastitu kuću sa samo 22 godine, a zatim je dvije godine radila na preuređenju kako bi dobila dom iz snova.



Odlučila je promijeniti zidove, podove, stolariju, kuhinju i sav namještaj, a pratitelji su bili znatiželjni koliko joj je bilo potrebno vremena da uštedi novce za ovakav potez.

Iako nije htjela otkriti točan iznos po kojem je kupila nekretninu, Rebecca je otkrila u video objavi da se, kada je postala punoljetna, odselila od roditelja i plaćala najam, a onda je shvatila da bi taj novac mogla bolje iskoristiti. Vratila se roditeljima i počela štedjeti. Otkrila je i da nije upisala fakultet, pa nije imala nikakve troškove studiranja. "Imala sam sreću da sam odmah dobila posao na puno radno vrijeme i dobru plaću, pa sam mogla štedjeti."

Trebalo joj je, kaže, 6 do 12 mjeseci, a mjesečno je odvajala od 4500 do 9000 kuna (500-1000 funti) kako bi što prije imala potreban iznos, prenosi The Sun.



Cijeli proces preuređenja je zabilježila snimkama i fotografijama, a ljudi su oduševljeni krajnjim rezultatom. "Čestitam, predivno je. Odradila si odličan posao", komentirala je jedna osoba.

