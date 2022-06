Otišla na manikuru dan prije svadbe: 'Katastrofa što su mi napravili, nisam uopće spavala da to popravim!'

Manikura jedne mladenke koju je radila samo dan prije vjenčanja ispala je u noći prije svadbe ponovno lakirala nokte, no ni to nije pomoglo. Kako piše The Sun, u opisu videa je mladenka napisala da je, kad je vidjela što joj je napravila kozmetičarka u salonu, morala uzeti stvar u svoje ruke.

- Umjesto da spavam prije svog velikog dana, ja sam u jedan ujutro lakirala nokte - rekla je u videu.

U tom je istom videu podijelila i fotografije s kojih je, kaže, dobila inspiraciju za manikuru kakvu je tražila u kozmetičkom salonu, te kao i fotografije manikure s kojom je iz tog salona izašla. I iako je poznato da žene uoči vjenčanja znaju 'poludjeti' i na najmanje sitnice, razlika je očita: i dok je na prvoj fotografiji, iako su vrhovi noktiju u metalik zlatnoj nježan i ženstven, na drugoj izgledaju puno grublje i daleko manje elegantno, s gustim, neujednačenim, mjedenim tragovima na njima.

Korisnici su bili zgroženi, no mnogi su krivili i nju jer nije prije vjenčanja napravila i probnu manikuru, no odgovorila je da je na njihovom Instagram profilu vidjela odlične radove, pa je mislila da ni njena ideja neće biti problem. Neke su korisnice, uz podršku mladenki, odlučile podijeliti i svoja iskustva s lošom manikurom.

- Ja sam prvi put išla na manikuru prije svog vjenčanja i bilo je grozno. Nisam ju nikako mogla skinuti i imala sam takve nokte cijeli medeni mjesec - napisala joj je jedna korisnica.

- Meni je jedna kozmetičarka otkinula nokat dok ga je brusila, a ja sam samo šutjela. Na kraju se ona derala na mene jer joj nisam dala veću napojnicu - komentirala je druga.

Mladenka je u komentarima dodala da joj je vjenčanje zaista bilo prekrasno, ali da joj je briga oko manikure na žalost donekle uspjela pokvariti dan.

