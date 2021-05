Osvojila je novac na lutriji, a onda sve izgubila jer je dobitni listić oprala u perilici rublja

Anonimna žena iz Kalifornije uplatila je listić za SuperLotto Plus prije otprilike šest mjeseci. Da je pogodila brojeve i samim time osvojila novac shvatila je nešto kasnije, pa se zaputila do benzinske postaje u Norwalku i objasnila da je ona dobitnica 26 milijuna dolara, ali je dobitni listić slučajno oprala u perilici rublja.



Menadžer benzinske postaje kontaktirao je državnu službu lutrije i objasnio im da ima zabilježeno na nadzornim kamerama kako žena uplaćuje listić, ali to nije bilo dovoljno da bi joj isplatili veliki iznos.

Inače, kada ljudi uplate listić, fotografiraju mobitelom obje strane, a ponekad ga i fotokopiraju baš zbog ovakvih situacija, ali ova žena se toga nije sjetila.



Nakon što bi odbili porez od dobitka, žena bi imala 19,7 milijuna dolara (oko 126,5 milijuna kuna), ali ovako neće, nažalost, dobiti niti lipe.



Iako je zbog toga na prvu bila nesretna, svojom pogreškom učinila je nešto dobro. Naime, u Kaliforniji se sav neiskorišteni novac od lutrije donira državnim školama, a do sada je u obrazovni sustav otišlo više od milijardu dolara, prenosi UNILAD.

