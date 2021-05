Vagi treba odmor, Blizancu meditacija, a Lavu provedeno vrijeme u prirodi

OVAN

LJUBAV: Sve će se više ljudi skupljati oko vas. Jednostavno će voljeti biti u vašem društvu, ali će vas katkada i kritizirati. Ako već jeste u vezi, više ćete vremena provoditi s ekipom poznanika i partnerom, nego sami s partnerom. Nađite sredinu.

KARIJERA: Intenzivirat će se suradnja sa šefovima ili onima koji upravljaju u firmi u kojoj radite. Morat ćete se pokazati kao ozbiljan i profesionalan suradnik. Moguće je i da će se mjeriti vaša postignuća ili će vas kontrolirati u svakom trenutku.

ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte se predati bez borbe.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



BIK

LJUBAV: Bit ćete spremni na mnoge ljubavne pustolovine. Oni koji već jesu u duljim vezama izlazit će na vrlo atraktivna mjesta. Zajedničko vrijeme će vam proletjeti, a povremeno ćete i kritizirati jedno drugo. Ne pretjerujte s tim.

KARIJERA: Pred vama su novi veliki izazovi. Nezgoda je u tome što su neminovno povezani sa suradnjom i maksimalnom uvažavanjem drugih, pa i onih s kojim se ne slažete uvijek. Zato prvo dobro sagledajte o čemu je riječ, pa tek onda djelujte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se zacrtanih planova.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



BLIZANAC

LJUBAV: Nezainteresiranost ili frustracije sve će više pratiti vaš ljubavni život. Važno je da se s tim nosite strpljivo i da imate na pameti da je sve prolaznog karaktera. Zato svoju vezu čuvajte, te mirom i tolerancijom održavajte status quo.

KARIJERA: Ako vam se učini da je pred vama dug put, prihvatite to s veseljem, jer je isti dobar. Ono što se pokrenulo, nastavit će se razvijati dalje i to na stabilan način. Na vama je da se prilagodite i uklopite u cijelu situaciju što bolje. Surađujte s drugima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Meditirajte.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



RAK

LJUBAV: Atrakcije na koje ćete svaki dan nailaziti budit će u vama uspavane snove o ljubavi iz bajke. Imat ćete toliko motivacije da biste mogli pretjerati s tulumima. Nemojte zbog svega zapostaviti svoje dužnosti iz drugih područja života.

KARIJERA: Hvatat će vas nervoza kad će trebati surađivati s drugima. Najviše zato jer s njihove strane neće sve teći profesionalno. Shvatite da nisu svi toliko okretni i spretni kao vi i da ponekad nekom treba progledati kroz prste. Nitko nije savršen.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ublažite svoje kriterije.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



LAV

LJUBAV: Svojim šarmom i smislom za humor uspjet ćete nadvladati distancu u osobnim odnosima koja će se topiti iz dana u dan. Voljena osoba sve će vas više podržavati, a ni vi joj nećete ostati dužni. Bit će vam zaista drago što je tako.

KARIJERA: Malo više truda pokazat ćete u poslovima gdje se treba pokazati kreativnost ili tamo gdje postoji publika. To vas motivira. U djelatnostima iz sjene, vi ćete raditi tek toliko koliko se mora, a niste svjesni da se i tim putem može stići visoko.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite u prirodu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 5



DJEVICA

LJUBAV: Pred vama su dani bogati izlascima i zabavama. Mnogi će poboljšati svoj društveni život, sretati zanimljiva lica, a bit će i onih koji će biti na pragu zaljubljivanja. Koliko vi mislite na drugu stranu, toliko će i ona misliti na vas.

KARIJERA: Novi suradnici u poslu koji radite pojavit će se iz drugog radnog okruženja ili čak druge sredine. Vi ćete im pokazati kako se najbolje mogu prilagoditi poslu. Bit ćete puni dobrih savjeta i još boljih namjera. Neki će dominirati.

ZDRAVLJE&SAVJET: Gimnasticirajte.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



VAGA

LJUBAV: Budite blagi s voljenom osobom i ne uzimajte okolnosti koje vam ne idu uvijek na ruku previše ozbiljno. Dani su takvi da ćete se trebati prilagođavati. Oni koji to učine bolje i prihvate poneki kompromis uživat će u većem međusobnom povjerenju.

KARIJERA: Mnogo posla je pred vama, a uz to idu i napori. Ovih dana osjetit ćete da vam ponekad nedostaje energije za sve što treba odraditi. Zato je važno da se još bolje organizirate kako bi bili učinkovitiji. Ekonomizirajte sa snagama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite ranije na počinak.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



ŠKORPION

LJUBAV: Diskrecija i intimnost bit će vam glavna obilježja i kriteriji kojim ćete se rukovoditi u osobnom životu ovih dana. Možda ćete voljenoj osobi čak ići i na živce, jer kad ona poželi izaći, vi biste ostali kod kuće. Budite malo otvoreniji za društvo.

KARIJERA: Izgledat će kao da svi nešto razvlače, ali vi nećete čekati ništa. Jednostavno ćete znati da se kockice se slažu sve većom brzinom, a na vama je da se prilagođavate najbolje što znate. To će ići lako uz malo samokontrole. Prilike su tu.

ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na svoj omiljeni sport.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



STRIJELAC

LJUBAV: U svojim privatnim odnosima postat ćete otvoreniji i opušteniji. Spremnost da vjerujete drugima vratit će vam se na najbolji mogući način. Ne samo da ćete vi imati povjerenje u partnera, nego će biti i obratno. Budite svjesni i čuvajte to.

KARIJERA: Vjerojatno nećete baš izbiti u prvi plan, ali će vam ipak ići dobro. Na vama je da radite i pokažete što znate. Okolnosti, ljudi i događaji ići će vam na ruku čak i onda kad se u prvi tren situacija ne čini blistava. Čitajte između redova.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne razbijajte glavu sitnicama.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



JARAC

LJUBAV: Zahtjevnost koja će stalno dotjecati iz drugih područja života povremeno će vam i dalje narušavati inače solidne osobne odnose. Ako pokušate nešto objasniti, nećete se snaći najbolje. Stoga budite tihi i jednostavno volite. Tako će biti najbolje.

KARIJERA: Ojačat će korespondencija s kolegama koji nisu iz vašeg mjesta rada. Povezat ćete se s njima i razmjenjivati poslovna iskustva. Neki će zbog posla i putovati. To će ih osvježiti i probuditi u njima nove poslovne ideje.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vaši talenti čekaju da se izraze. Razvijajte ih.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5



VODENJAK

LJUBAV: Mnogo ljudi svako će se malo motati oko vas. Bit ćete zaigrani, veseli, spremni sve dijeliti s njima, ali bez previše obveza. Neki će svoju vezu postaviti u rang dobrog prijateljstva i odustati od većih intimnosti. Partner bi mogao biti zbunjen.

KARIJERA: Vaš utjecaj u poslu bit će utemeljen na vašoj zrelosti i profesionalnosti. Ovih dana još ćete čekati neke odgovore od suradnika koje mogu utjecati na daljnji razvoj posla, no općenito uzevši sve je od kontrolom i razvija se dobro.

ZDRAVLJE&SAVJET: Zadovoljni ste sami sa sobom.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4



RIBE

LJUBAV: Premda će vaša veza objektivno napredovati odlično, vi sami bit ćete skloni čačkanju po sitnicama, a posebno svog unutrašnjeg svijeta. Takvim pristupom oduzet ćete nešto od spontanosti, pa nemojte pretjerivati. Opustite se.

KARIJERA: Koliko ste dugo sanjali o nekim poslovnim potezima, toliko sad imate prilike pokazati svoje poslovno umijeće ili znanje. Vjerojatno će se povećati vaš utjecaj na druge u poslu, a na vama je da to prihvatite. Spremni ste za takvo nešto.

ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete otvoreni za sve.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4



NAJSRETNIJI ZNAKOVI OVAJ TJEDAN: Bik, Ovan, Vodenjak