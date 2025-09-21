Ostala u šoku nakon što je čula što partner o njoj govori prijatelju: 'Slomio mi je srce'

Jedna je korisnica Reddita priznala kako je ostala slomljena nakon što je čula kako njezin dugogodišnji dečko razgovara o njihovoj vezi s prijateljem. Na popularnoj društvenoj mreži je objasnila da su zajedno osam godina. On ima troje djece iz prvog braka, a ona sina iz prijašnje veze, svi su stariji od 13 godina. Žive, kako kaže, ugodan život više srednje klase, piše People. Nedavno je preko kamere na ulaznim vratima slučajno čula njegov razgovor. 'Inače ne prisluškujem, ali ovo me zabrinulo', napisala je. Prvo ga je čula kako odaje informacije o njezinu sinu za koje je zamolila da ostanu privatne. Potom je prijatelj postavljao pitanja o njihovoj vezi, a odgovori su je šokirali.

'Jedno od pitanja bilo je hoće li me oženiti', opisala je. 'Rekao je da ne planira, a onda dao do znanja da znam previše o njegovom nasljedstvu i praktički me prikazao kao osobu koja je s njim zbog novca.' Dodala je kako ju je to duboko povrijedilo. 'Nikada nisam bila u braku, a mi smo osam godina zajedno i često smo razgovarali o budućnosti. To je uključivalo i brak, čak me on poticao na to. Sad mi je teško prijeći preko ovoga.' Njegove su joj riječi, kaže, bile 'kao oružje koje joj je probolo srce'.

Korisnici Reddita savjetovali su joj da to shvati kao znak da njihova veza nema budućnost. 'Jeste li uopće razgovarali o braku svih ovih godina? Meni bi to bio prekid. Ako nije jasno rekao da se više nikada ne želi ženiti, osjećala bih da sam uzalud izgubila osam godina. A osim toga, sada znaš da mu ne možeš vjerovati ni s privatnim informacijama o svom djetetu. Je li to život koji želiš?' napisao je netko od korisnika.

Drugi se pitao zašto koristi hipotetska pitanja umjesto da otvoreno kaže što osjeća: 'Čula si razgovor, izdao je povjerenje otkrivši nešto o tvom djetetu, i jasno rekao da se nećete vjenčati. Nema smisla izmišljati scenarije. Suoči se s njim, reci sve što misliš i odluči što dalje.'