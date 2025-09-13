Razmišljate li ikada o drugoj osobi tijekom seksa s partnerom? Evo što to znači!

Ako tvrdite da nikada niste maštali o nekoj drugoj osobi tijekom seksa, vjerojatno lažete sami sebi. Za vrijeme seksa teško je kontrolirati vlastite misli, a mnogima se često dogodi da uhvate sami sebe kako razmišljaju o drugoj osobi. Teško je ne osjećati se krivim zbog toga. Trebate li reći svom partneru da ste to učinili? Računa li se to kao emocionalna prevara?

Ne morate se brinuti, to je zapravo poprilično normalna stvar. Anketa koju je provela britanska tvrtka za proizvodnju seksualnih igračaka na 1300 ljudi, pokazala je da 46 posto žena i 42 posto muškaraca mašta o nekome drugom tijekom seksa. Klinička seksologinja iz Kalifornije, Dawn Michael otkrila je što je normalno i što bi mogao biti znak da vi i vaš partner trebate razgovarati, piše Cosmopolitan.

Samo još jedan način postizanja orgazma: Seksologinja tvrdi da ne samo da je razmišljanje o nekom drugom tijekom seksa sasvim normalno, već je to nešto što ona povremeno preporučuje u svojoj praksi.

- Posebno za muškarce ako imaju problema s održavanjem erekcije ili ako žena ima problema s orgazmom, u redu je razmišljati o nečemu drugom što vas pali. Također može biti korisno razmišljati o nekom drugom ako osjećate da trebate malo začiniti stvari ili se na neki drugi način osjećate tjeskobno zbog seksa. Kada smo s nekim neko vrijeme, može postati dosadno ili netko može čak imati neku vrstu seksualne anksioznosti. Mogućnost da se uključe u erotsku fantaziju ili razmišljaju o nekom drugom što ih uzbuđuje može ljudima pomoći u osjećanju zadovoljstva i uzbuđenja - objasnila je.

Postoji li granica?

Čak i ako je to normalno i u redu, upozorila je da je razmišljanje o jednoj određenoj osobi, poput bivšeg, ili razmišljanje o nekom drugom svaki put kad imate seks, vjerojatno znak dubljeg problema. Jedna je stvar povremeno maštati o strancima koje ste vidjeli u javnosti, a druga je imati maštariju koja se ponavlja tijekom stvarnog seksa, primjerice da je vaš bivši s vama umjesto trenutnog partnera. Osjećaj emocionalne privrženosti onome na koga mislite može biti nezgodan i vjerojatno bi trebao signalizirati veću raspravu s vašim trenutnim partnerom. Također postaje problem ako se počnete osjećati emocionalno udaljenim tijekom seksa koristeći fantaziju kao način da pobjegnete umjesto da poboljšate svoje trenutno iskustvo.

Treba li priznati to partneru?

Dawn je rekla da to nije nešto što nužno morate otkriti svom partneru. No, ako se ovo ponavlja, ili otkrijete da ne možete doživjeti orgazam ili ostati uzbuđeni bez razmišljanja o nekom drugom, vjerojatno biste trebali razmisliti o vašoj vezi. Ako osjećate da biste trebali reći svom partneru, učinite to nježno. Ponašajte se kao da im govorite o bilo kojoj drugoj seksualnoj fantaziji koju možda imate. - Uvijek želite biti sigurni da se druga osoba ne osjeća loše. Recite, ponekad ću razmišljati o ovome jer to povećava moje seksualno uzbuđenje - dodala je seksologinja.