Osjećate se naduto nakon jutarnje kave ili čaj? Za to je kriv ovaj sastojak

Mnogi ljudi vole započeti dan šalicom kave ili čaja, no neki primijete da se nakon toga osjećaju naduto ili im je trbuh neugodno napet. Iako napitak obično budi i razveseljava, ponekad može izazvati probavne smetnje, a razlozi za to kriju se u sastojcima, temperaturi napitka ili načinu konzumacije. Jutarnja doza kofeina može biti neophodna za ljude koji se moraju rano ustati zbog posla, imaju djecu ili im je samo potrebno pet minuta da uživaju u šalici omiljenog napitka prije napornog dana. No, jeste li znali da jedan sastojak u jutarnjoj šalici čaja ili kave može uzrokovati nadutost? Nutricionistica Olivia Molyneux objasnila je da čak i kap mlijeka u jutarnjoj kavi ili čaju može uzrokovati nadutost, piše Express.co.uk.

"Ako ste se ikada osjećali naduto nakon jutarnje šalice čaja ili podnevne kave, možda se zapravo ne radi o samom napitku, nego o mlijeku. Crni čaj i kava sami po sebi obično ne uzrokuju izravno nadutost, iako mogu izazvati druge simptome sindroma iritabilnog crijeva. No, obično kravlje mlijeko sadrži laktozu, a ako ste intolerantni na laktozu, onda se ta laktoza iz vaše šalice zapravo neće u potpunosti probaviti. Znači da dospijeva do debelog crijeva gdje se zatim fermentira, a to može uzrokovati nadutost", objasnila je Molyneux.

Prema Nacionalnoj zdravstvenoj službi Ujedinjenog Kraljevstva (NHS), intolerancija na laktozu je kada osjetite simptome, poput bolova u trbuhu, nakon što pojedete hranu koja sadrži laktozu - šećer koji se nalazi u mliječnim proizvodima. Ljudi također mogu patiti od drugih simptoma koji nisu povezani s probavnim sustavom, poput glavobolje, umora i bolova u zglobovima ili mišićima. Simptomi se mogu spriječiti jedenjem manjih porcija hrane koja sadrži laktozu ili njezinim potpunim izbjegavanjem.

#ibs #guthealthtips #lactoseintolerant #dietitiantips ♬ original sound - The Vinylist @olivia_the_dietitian Pt 9 of me giving you a new gut health nutrition tip everyday for 30 days. It’s time to talk about lactose intolerance. It’s always best to work with a professional before you start unnecessarily cutting out foods from your diet, so if you think this might be you, drop me a message. Let me know if you guys have any questions, I’m always happy to help. #guthealthjourney

Molyneux, koja na svom TikTok profilu objavljuje savjete o tome kako brinuti o zdravlju crijeva, pozvala je ljude koji misle da bi mogli biti intolerantni na laktozu da razgovaraju s liječnikom prije nego što poduzmu bilo kakve daljnje korake. "Prije nego što napravite bilo kakve nagle promjene u prehrani, ako mislite da možda imate intoleranciju na laktozu, uvijek preporučujem suradnju s dijetetičarom koji će vas voditi kroz strukturirano ispitivanje i ponovno uvođenje da biste bili sigurni da ne izbacujete hranu nepotrebno", rekla je stručnjakinja.