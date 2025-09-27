Naši Portali
posvuda su!

Opet je krenula najezda smrdljivih martina: Donosimo par trikova kako ih se riješiti, a jedan je veliki hit!

27.09.2025.
u 10:00

Ako su i ušli u vaš dom, ne zaboravite da ih ne smijete stiskati da bi ih ubili jer tada ispuštaju onaj odvratni smrad.

Ponovno je najezda smrdljivih martina. Nalazimo ih na odjeći koja se suši na balkonu, na prozorima, u kuhinji... Mogu se zavući svugdje, ali ima načina kako ih se riješiti ili barem smanjiti njihov dolazak u dom. Prvo i osnovno jest da zaštitite svoje prozore i balkonska vrata. Ako nemate novca za skupe komarnike koji se ugrađuju na stolariju, uvijek možete kupiti one jeftine mrežice koje ne koštaju više od dva eura i polijepiti ih na okvire prozora koje često otvarate. Pobrinite se i da nemate nikakvu rupu na prozoru ili vratima jer su smrdljivi martini kao i komarci, kroz najmanju rupicu će se uvući u vaš dom.

Kako bi spriječili njihov ulazak u vašu kuću, poslužite se trikom koji je mnoge iznenadio - žutim papirom. Naime, ove kukce privlači žuta boja pa u dvorištu vaše kuće ili na balkonu stana polijepite žuti papir na koji će ovi dosadni kukci dolaziti. Umjesto raznoraznim otrovnim sprejevima, riješite ih se potom jednostavnom mješavinom vode i sapuna. U određenu količinu vode ulijte jedan do dva posto tekućeg sapuna i tom mješavinom poprskajte ove smrdljive kukce.

Smrdljive martine odbija i miris češnjaka i mente pa ih postavite ispred svojih prozora ili vrata. Ako su i ušli u vaš dom, ne zaboravite da ih ne smijete stiskati da bi ih ubili jer tada ispuštaju onaj odvratni smrad. Radije ih usisajte usisavačem, nježno ih pokupite toalet papirom i bacite u WC školjku ili na njih prislonite ljepljivu traku i tako ih ulovite.
