Opet je krenula najezda smrdljivih martina: Donosimo par trikova kako ih se riješiti, a jedan je veliki hit!

Ponovno je najezda smrdljivih martina. Nalazimo ih na odjeći koja se suši na balkonu, na prozorima, u kuhinji... Mogu se zavući svugdje, ali ima načina kako ih se riješiti ili barem smanjiti njihov dolazak u dom. Prvo i osnovno jest da zaštitite svoje prozore i balkonska vrata. Ako nemate novca za skupe komarnike koji se ugrađuju na stolariju, uvijek možete kupiti one jeftine mrežice koje ne koštaju više od dva eura i polijepiti ih na okvire prozora koje često otvarate. Pobrinite se i da nemate nikakvu rupu na prozoru ili vratima jer su smrdljivi martini kao i komarci, kroz najmanju rupicu će se uvući u vaš dom.

Kako bi spriječili njihov ulazak u vašu kuću, poslužite se trikom koji je mnoge iznenadio - žutim papirom. Naime, ove kukce privlači žuta boja pa u dvorištu vaše kuće ili na balkonu stana polijepite žuti papir na koji će ovi dosadni kukci dolaziti. Umjesto raznoraznim otrovnim sprejevima, riješite ih se potom jednostavnom mješavinom vode i sapuna. U određenu količinu vode ulijte jedan do dva posto tekućeg sapuna i tom mješavinom poprskajte ove smrdljive kukce.