Ona je simbol nade, blagostanja i novoga života: Još nije kasno za sijanje božićne pšenice

U mnogim krajevima Hrvatske dočekivanje Božića je nezamislivo bez sijanja pšenice. To raskošno zelenilo ispod jelke simbolizira blagostanje i plodnost, novu nadu i život. Riječ je o jednom od onih običaja koji u dom unose miris zemlje, obećanje novog početka i poseban ugođaj koji traje sve do Sveta tri kralja. Iako je danas često kupujemo već posijanu, mnogi i dalje vole sami odraditi cijeli ritual, od zrna do guste, sjajne 'trave' koja se stavlja uz jaslice ili svijeću na blagdanskom stolu.

Kada je pravo vrijeme za sijanje? Najčešće se sije između 4. i 13. prosinca. Tradicionalno se spominje blagdan svete Barbare koji se obilježava 4. prosinca ili blagdan svete Lucije 13. prosinca, ovisno o kraju i obiteljskom običaju. Ako sijete ranije, pšenica će narasti viša i bujnija do Božića; ako kasnite, svejedno će izrasti, ali će do blagdana biti niža i nježnija. U praksi je najvažnije osigurati joj toplinu i svjetlo, pa se datum lako prilagodi.

Kako se sije? Treba vam plitka posudica, malo zemlje i šaka zrna pšenice. Zrnje je dobro isprati i namočiti nekoliko sati, no može i bez toga. U posudu stavite sloj zemlje od dva do tri centimetra, lagano je poravnajte, zatim pšenicu posijte gusto, gotovo da se zrna dodiruju. Prekrijte je tankim slojem zemlje, poškropite vodom i prvi dan-dva možete posudu prekriti prozirnom folijom kako bi se zadržala vlaga. Čim krene nicati, folija ide dolje.

Održavanje je jednostavno, ali traži malo discipline. Pšenicu držite na svijetlom mjestu, ali ne tik uz radijator. Zalijeva se umjereno, najbolje prskanjem ili dolijevanjem uz rub posude, da se zemlja ne pretvori u blato. Ako je prostor suh i topao, trebat će ju češće zalijevati; ako je hladnije, zalijevajte rjeđe. Kad naraste, uobičajeno je povezati je crvenom vrpcom koja je simbol života i radosti te postaviti na stol kao zeleni podsjetnik na blagdansku nadu.

Što s pšenicom nakon blagdana? Kad prođe božićno vrijeme, pšenicu ne morate baciti u smeće. Ako je sijana u zemlju, možete je odnijeti na kompost, usitniti i vratiti prirodi, ili je dodati u zemlju u vrtu kao organski materijal. Ako imate kućne ljubimce koji jedu travu, dio možete ostaviti njima, ali pazite da ne razvije plijesan. Neki je simbolično ostave do Sveta tri kralja, a potom uklone, uz zahvalu za sve dobro što je predstavljala.