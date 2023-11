Od bivše tražio da napravi plan vježbanja za njegovu novu djevojku: ‘Želi da izgledam kao ona!’

Jedna je žena ostala bijesna nakon što je saznala da joj je dečko isplanirao rutinu vježbanja uz pomoć svoje bivše djevojke. 20-godišnja anonimna korisnica oglasila se na Redditu kako bi dala oduška svojoj frustraciji i rekla da se zbog njegovog poteza osjećala 'nesigurno' i 'posramljeno' zbog svog izgleda, piše Mirror.

Predložio je da zajedno odu u teretanu unatoč njezinom prethodnom protivljenju toj ideji. Tek je kasnije pronašla snimke zaslona iz razgovora njezinog dečka sa svojom bivšom gdje je tražio plan vježbanja za nju. Shrvana izdajom, to ju je potaknulo da poduzme nešto.

"Njegova bivša puno vježba i on i ona su često zajedno išli u teretanu kad su bili u vezi. Ona ima vitko tijelo s oblinama i ravnim trbuhom, većim bedrima i guzom te vitkim rukama. Vrlo je lijepa i teško je ne biti ljubomoran. Ja sam, s druge strane, vitka i mršava. Samo sam visoka, mršava i ravna. Ne smeta mi kako izgledam. Nije se činilo ni da se njemu ne sviđa kako izgledam, uvijek mi je davao komplimente. Jednom me prije pitao želim li platiti članstvo u teretani i vježbati s njim, ali rekla sam ne i više me nije pitao. Jučer mi se njegova bivša obratila putem Instagrama i pitala me jesam li razgovarala sa svojim dečkom o tome da želim početi vježbati", napisala je.

Dodala je da je rekla ne jer ne želi početi vježbati. Bila je pomalo zbunjena i pitala ju je zašto to pita. "Poslala više snimaka zaslona razgovora s mojim dečkom. Zamolio ju je da sastavi plan vježbanja i plan obroka koji bi učinio da moje tijelo izgleda kao njezino. Moj dečko očito nije zadovoljan kako izgledam. Ne samo da želi da se promijenim, već želi da izgledam kao njegova bivša. Toliko volim ovog muškarca i bio je apsolutno savršen do sada", rekla je iznervirana i povrijeđena žena.

Korisnici društvenih mreža brzo su osudili 'neprihvatljivo' ponašanje njezina dečka i potaknuli je da ga ostavi, a jedna je osoba napisala: "Tip koji te uspoređuje s bivšom je velika crvena zastava. Dok je druga osoba dodala: "Tip koji te uspoređuje sa svojom bivšom te joj zatim šalje poruke tražeći od nje plan vježbanja kako bi izgledala isto kao ta bivša? Trči sto dalje curo." Treći je također savjetovao: "Nemoj se mijenjati da bi nekome ugodio osim ako to nije ono što želiš. Nađi nekoga tko te voli i cijeni onakvu kakva jesi." Žena je kasnije potvrdila da je prekinula vezu, rekavši: "Službeno mogu reći da je ostavljen i otišao je."