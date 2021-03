Obožava horor filmove pa je potrošio gotovo 8 tisuća kuna kako bi izgledao kao - vampir

Mnogi su u svojoj mladosti bili očarani mističnim bićima, poput vampira i vukodlaka, i htjeli izgledati poput njih, ali jedan veliki obožavatelj horora odlučio je svoj san pretvoriti u stvarnost te je potrošio gotovo osam tisuća kuna kako bi izgledao poput vampira, kako piše Unilad.

Jason Luiz da Silva (25), iz brazilskog Minas Geraisa, od mladosti želi promijeniti svoj izgled. Kao obožavatelj TV emisija nadahnutih demonima odlučio je likove upotrijebiti kao inspiraciju i u dobi od 18 godina započeo je svoju transformaciju tetoviranjem očnih jabučica u crno.

Sljedećih godina imao je postupak razdvajanja jezika i ugradnju porculanskih umetaka kako bi imao očnjake. Nedavno je tetovirao cijeli jezik u crno, što je bio postupak koji je trajao jedan sat, a Jason ga je opisao kao najbolniji od svih svojih preinaka.

- Oduvijek sam bio strastven prema modifikacijama. Moja omiljena preinaka su moje oči. Svaki dan se pogledam u ogledalo i ne mogu vjerovati da sam postigao takav napredak. Donosi mi sreću znajući da sam uspio napraviti ovu promjenu i izgledati onako kako sam oduvijek želio izgledati - ispričao je Jason.

Budući da je i sam stručnjak za preinake tijela, Jason je uspio smanjiti troškove svojih postupaka angažirajući neke svoje prijatelje da obave taj posao. Njegova neobična pojava često privlači poglede i komentare stranaca, ali Jason je navikao na zbunjeni pogled i više ga ne brine ono što ljudi misle.

- Kad sam bio mlađi, zvali su me demonom i čudakom. Jednostavno se ne zamaram ljudima koji mi ne dodaju pozitivnost i sreću u život. Srećom, mama i brat me podržavaju i prate me kroz svaku promjenu - rekao je.

Iako je već dramatično promijenio izgled, Jason još ne planira zaustaviti svoju transformaciju. U budućnosti planira srediti uši da izgledaju kao vilenjačke ali i nastaviti s tetoviranjem tijela.

