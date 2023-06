Objavljena je lista zemalja u kojoj žene imaju najveće grudi: Hrvatska se našla među top 20

Novi podaci otkrivaju u kojim zemljama diljem svijeta žene imaju najveće – i najmanje – grudi. Evo što to znači za vaše zdravlje. Iako bi mnogi mogli misliti da je veće bolje kada se radi o veličini grudi, novo istraživanje kaže da to možda nije tako. Prema informacijama prikupljenim od strane World Data o prosječnoj veličini grudi u cijelom svijetu, vaše poprsje moglo bi biti znakovit pokazatelj vašeg cjelokupnog zdravlja, prenosi New York Post.

'Najveće grudi mogu se pronaći u Norveškoj, Islandu, Ujedinjenom Kraljevstvu i SAD-u, a najmanje u središnjoj Africi i jugoistočnoj Aziji', izvijestio je World Data, 'Općenito, zapanjujuće je da se povećane grudi često javljaju u zemljama u kojima je pretilost također problem'.

WHO definira prekomjernu tjelesnu težinu kao osobu čiji je BMI veći od ili jednak 25, a pretilo kao osobu čiji je BMI 30 ili više. Jedina zemlja u prvih 20 koja ima zdrav BMI bila je Danska s 24,6. Najveći BMI imaju Sjedinjene Države s 29.0. Ova brojka samo je za bod manja za prelazak iz kategorije prekomjerne težine u kategoriju pretilih.

Dakle, kako tjelesna mast pridonosi veličini naših brudi? 'Ženske grudi se velikim dijelom sastoje od masnog tkiva i žlijezda. Oblik grudi također ne ovisi samo o genetskim čimbenicima već i o udjelu masti i sastavu vezivnog tkiva', objašnjava World Data. Općenito govoreći, što imate veću tjelesnu masu, veće su vam i grudi.

Što se tiče žena koje nose manje košarice, mogli biste se – a možda i ne – iznenaditi kada saznate da afričke i azijske imaju najmanje grudi. 'Različiti su razlozi za upečatljivu regionalnu distribuciju, osobito malih veličina, u središnjoj Africi i jugoistočnoj Aziji', objašnjava World Data, 'S jedne strane često se navodi genetski uzrok. Žene na ovim potkontinentima općenito su manje i lakše. Prosječna žena u jugoistočnoj Aziji visoka je oko 1,53 m i teži manje od 55 kilograma. U središnjoj Africi žene su manje od 1,60 m i imaju manje od 60 kilograma. Samo to dovodi do poveznice s tada logično manjim grudima s istim proporcijama tijela'.

Top 20 svjetskih nacija na temelju prosječne veličine grudi, u odnosu na njihov BMI:

