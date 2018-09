Obilazak počinje i završava uz čuveni apsint

Howarda Otwaya, koji je početkom šezdesetih kupio Theatre 80 (kino poznato po prikazivanju filmskih klasika) u kultnoj njujorškoj ulici St. Marks u East Villageu, najveće iznenađenje čekalo je u podrumu. U kući isprepletenoj podrumskim tunelima pronašao je dva sefa.

U jednom je bilo čak dva milijuna dolara zamotano u novinama iz 1945. godine, no njihova je valjanost nažalost bila istekla. Naknadno je saznao da je kuća koju je kupio bila skriveni bar, takozvani speakeasy, u vlasništvu gangstera Waltera Scheiba. Kao i kod svih sličnih ugostiteljskih objekata u doba prohibicije, ulaz u tajni bar bio je iz mesnice na uglu Prve avenije i St.Marksa (sadašnji afganistanski restoran), odakle je vodio tunel između zgrada u backstage kina.

Zgradu je naslijedio Howardov sin Lorcan Otway koji je dvije sobe na gornjem katu pretvorio u simpatičan mali muzej posvećen bivšem vlasniku, slavnom gangsteru, i njegovim ilegalnim djelatnostima (reket, ucjenjivanje i najviše krijumčarenje alkohola), sve dok se šezdesetih nije prebacio na zakonito poslovanje i kupio hotel na Floridi.

Meci iz masakra

Među eksponatima tako se može vidjeti orobljeni sef, meci iz masakra na dan svetog Valentina (kada je 1929. ubijeno sedmero članova bande iz Chicaga), dvije maske Johna Dillingera, oružje i medicinski propisan viski. Posjetitelji muzeja potom se tunelima spuštaju u podrum, gdje se još uvijek nalazi izvorni telefon korišten za komunikaciju između bara i skladišta s ilegalnim alkoholom.

Gotovo se svuda mogu vidjeti žice, koje je Walter Scheib postavio po cijeloj zgradi da u slučaju racije može detonirati eksploziv i uništiti sve dokaze. Do toga ipak nikada nije došlo jer su među njegovim gostima bili većinom političari, čelnici New Yorka, među njima i visoki policijski dužnosnici, te ‘opasni dečki’ poput Al Caponea. Svi su oni uživali u zabranjenoj kapljici, zgodnim plesačicama i zvucima jazz orkestra.

Old fashion kokteli

I danas, kada je alkohol legalan u Americi za sve iznad 21 godine, u sklopu zgrade nalazi se i bar The William Barnacle Tavern u kojem svi posjetitelji Muzeja američkih gangstera mogu dovršiti ili započeti svoju turu. I počastiti se nekim old fashion koktelom ili odabrati jednu od desetak vrsta čuvenog apsinta. Naime, to je jedan od rijetkih skrivenih barova iz vremena prohibicije, a bilo ih je preko 30.000 u New Yorku, koji je zadržao svoj izvoran izgled i stil iz tridesetih godina prošlog stoljeća.

