Daniel Skokić imenovan izvršnim chefom restorana Alfred Keller s Michelinovom zvjezdicom u Boutique Hotelu Alhambra

Sa završenom Ugostiteljskom školom u Opatiji, Daniel Skokić je svoju karijeru gradio u segmentu vrhunskog ugostiteljstva, radeći u fine dining restoranima, privatnim vilama i na luksuznim jahtama. Svoje prve profesionalne korake napravio je na otoku Lošinju, gdje je u sklopu Lošinj Hotels & Villas radio u Hotelu Bellevue i Vili Hortensia, razvijajući čvrste temelje u disciplini, organizaciji i standardima vrhunske kuhinje.

Svoje je iskustvo kasnije proširio na međunarodnoj razini radeći kao privatni chef u svijetu jahtinga, gdje je dodatno usavršio izrazito personaliziran pristup gastronomiji. Nedavno je obnašao funkciju izvršnog chefa u Hotelu Ikador i njegovu restoranu Nobilion, gdje je predvodio razvoj prepoznatljivih kulinarskih koncepata i jedinstvenih gastronomskih iskustava, uključujući Game of Chefs i Secret Dinner x5. Ti su projekti poticali suradnju s vodećim chefovima i omogućili dinamičnu razmjenu ideja.

Foto: Lošinj Hotels & Villas

Uz rad u kuhinji, Daniel Skokić je aktivno uključen u mentoriranje mladih talenata i podršku inicijativama profesionalnog razvoja, uključujući suradnje s ugostiteljskim školama te sudjelovanje u natjecanju WorldSkills Croatia.

„Ponosni smo što možemo ponovno poželjeti dobrodošlicu chefu Danielu Skokiću u tim Alhambre i vidjeti ga u ključnoj ulozi u daljnjem razvoju restorana Alfred Keller“, izjavila je Lovorka Struna, generalna direktorica Boutique Hotela Alhambra.

„Njegov talent, iskustvo i razumijevanje lokalnog podneblja donose vrijednu perspektivu interpretaciji regionalne kuhinje u kontekstu fine dininga. Njegov pristup, utemeljen na autentičnosti i izražen kroz suvremeni izričaj, prirodno se uklapa u viziju Alfreda Kellera. Uvjereni smo da će njegov povratak dodatno osnažiti naš kulinarski identitet i unaprijediti razinu izvrsnosti koju naši gosti očekuju.“

S jasnom i promišljenom filozofijom izgrađenom kroz godine iskustva, njegovo imenovanje predstavlja logičan nastavak smjera restorana Alfred Keller. Lošinj Hotels & Villas pruža punu podršku chefu Danielu Skokiću u preuzimanju ove uloge te s optimizmom gleda na sljedeću fazu razvoja Alfreda Kellera.

O Lošinj Hotels & Villas

Lošinj Hotels & Villas istaknuti je brend vrhunskih luksuznih hotela i povijesnih vila na slikovitom otoku Lošinju. Brend nastoji gostima pružiti jedinstvena iskustva, spajajući lokalne tradicije s modernim luksuzom u očaravajućem, prirodnom okruženju. Otok Lošinj ima bogatu lječilišnu baštinu koja datira još od kraja 19. stoljeća te je posvećen očuvanju i promicanju ostavštine luksuza i wellnessa.

Lošinj Hotels & Villas u svom portfelju ima luksuznu kolekciju, koja sadrži boutique i ultra luksuzne objekte, kao i klasičnu kolekciju s objektima s četiri zvjezdice, a svi su smješteni u srcu lošinjske ljekovite klime te nude prekrasan pogled na more, restorane svjetske klase, više puta nagrađene wellness programe te niz sadržaja idealnih za intimni bijeg, aktivni odmor ili obiteljski odmor.