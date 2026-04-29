Lošinj Hotels & Villas

Daniel Skokić imenovan izvršnim chefom restorana Alfred Keller s Michelinovom zvjezdicom u Boutique Hotelu Alhambra

Foto: Lošinj Hotels & Villas
29.04.2026.
u 10:23

Lošinj Hotels & Villas s ponosom objavljuje imenovanje Daniela Skokića na poziciju izvršnog chefa restorana Alfred Keller, prepoznatljivog fine dining restorana u Boutique Hotelu Alhambra. Njegov dolazak označava novo poglavlje za jedan od najuglednijih hrvatskih restorana s Michelinovom zvjezdicom.

Sa završenom Ugostiteljskom školom u Opatiji, Daniel Skokić je svoju karijeru gradio u segmentu vrhunskog ugostiteljstva, radeći u fine dining restoranima, privatnim vilama i na luksuznim jahtama. Svoje prve profesionalne korake napravio je na otoku Lošinju, gdje je u sklopu Lošinj Hotels & Villas radio u Hotelu Bellevue i Vili Hortensia, razvijajući čvrste temelje u disciplini, organizaciji i standardima vrhunske kuhinje.

Svoje je iskustvo kasnije proširio na međunarodnoj razini radeći kao privatni chef u svijetu jahtinga, gdje je dodatno usavršio izrazito personaliziran pristup gastronomiji. Nedavno je obnašao funkciju izvršnog chefa u Hotelu Ikador i njegovu restoranu Nobilion, gdje je predvodio razvoj prepoznatljivih kulinarskih koncepata i jedinstvenih gastronomskih iskustava, uključujući Game of Chefs i Secret Dinner x5. Ti su projekti poticali suradnju s vodećim chefovima i omogućili dinamičnu razmjenu ideja.

Uz rad u kuhinji, Daniel Skokić je aktivno uključen u mentoriranje mladih talenata i podršku inicijativama profesionalnog razvoja, uključujući suradnje s ugostiteljskim školama te sudjelovanje u natjecanju WorldSkills Croatia.

„Ponosni smo što možemo ponovno poželjeti dobrodošlicu chefu Danielu Skokiću u tim Alhambre i vidjeti ga u ključnoj ulozi u daljnjem razvoju restorana Alfred Keller“, izjavila je Lovorka Struna, generalna direktorica Boutique Hotela Alhambra.

„Njegov talent, iskustvo i razumijevanje lokalnog podneblja donose vrijednu perspektivu interpretaciji regionalne kuhinje u kontekstu fine dininga. Njegov pristup, utemeljen na autentičnosti i izražen kroz suvremeni izričaj, prirodno se uklapa u viziju Alfreda Kellera. Uvjereni smo da će njegov povratak dodatno osnažiti naš kulinarski identitet i unaprijediti razinu izvrsnosti koju naši gosti očekuju.“

S jasnom i promišljenom filozofijom izgrađenom kroz godine iskustva, njegovo imenovanje predstavlja logičan nastavak smjera restorana Alfred Keller. Lošinj Hotels & Villas pruža punu podršku chefu Danielu Skokiću u preuzimanju ove uloge te s optimizmom gleda na sljedeću fazu razvoja Alfreda Kellera.

O Lošinj Hotels & Villas

Lošinj Hotels & Villas istaknuti je brend vrhunskih luksuznih hotela i povijesnih vila na slikovitom otoku Lošinju. Brend nastoji gostima pružiti jedinstvena iskustva, spajajući lokalne tradicije s modernim luksuzom u očaravajućem, prirodnom okruženju. Otok Lošinj ima bogatu lječilišnu baštinu koja datira još od kraja 19. stoljeća te je posvećen očuvanju i promicanju ostavštine luksuza i wellnessa

Lošinj Hotels & Villas u svom portfelju ima luksuznu kolekciju, koja sadrži boutique i ultra luksuzne objekte, kao i klasičnu kolekciju s objektima s četiri zvjezdice, a svi su smješteni u srcu lošinjske ljekovite klime te nude prekrasan pogled na more, restorane svjetske klase, više puta nagrađene wellness programe te niz sadržaja idealnih za intimni bijeg, aktivni odmor ili obiteljski odmor.

restoran Alfred Keller Boutique Hotel Alhambra Lošinj Hotels & Villas

