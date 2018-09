Jeste li za doručak u dineru iz 'Seinfelda'?

Još od četrdesetih godina prošlog stoljeća kada je grčko-američka obitelj Minasa Zoulisa otvorila “Tom`s restoran” na 2880 Broadwayu i 112. ulici, taj je diner među omiljenim mjestima studenata obližnjeg sveučilišta Columbia. Prvi je put imao “manju ulogu” u epizodi “Long Live the King” serijala “The Bionic Woman” još 1978., a potom je postao poznatiji kada mu je 1982. kantautorica Suzanne Vega posvetila pjesmu “Tom`s Diner”.

Ipak, za svjetsku slavu restorana zaslužan je imaginarni “Monk`s Café”, njegova replika za humoristični serijal “Seinfeld” u kojemu se svakodnevno okupljala i u kojem je jela urnebesno komična prijateljska četvorka: Jerry Seinfeld, Elaine Benes (Julia Louis-Dreyfus), George Costanza (Jason Alexander) i Cosmo Kramer (Michael Richards).

Naravno, kao i većina serijala čija se radnja odvija u New Yorku, poput “Prijatelja”, i “Seinfeld” se snimao u studiju u Los Angelesu, a interijer restorana napravljen je po uzoru na newyorški “Tom`s”. Vlasnici su, naime, otkrili da se samo pilot snimao kod njih, no to nimalo ne sprečava horde obožavatelja uvrnutog humora komičara Jerryja i njegovih prijatelja da svakodnevno navraćaju u tu zalogajnicu i objeduju u nekom separea.

Foto: Press Association/PIXSELL, youtube, marijana marinović

– Redovito nas pitaju koliko smo bili plaćeni za serijal. Odgovor je: nula. No, kad razmislite, to je besplatna reklama jer, da ste se htjeli oglašavati u “Seinfeldu”, sigurno biste morali platiti milijune. Popularnost serijala dosta nam je pomogla u poslu i zahvalan sam na tome, ali s druge strane “Seinfeld” se snimao devet godina, a mi smo otvoreni gotovo osam desetljeća. I ponosan sam što su oko 80 posto naših mušterija građani New Yorka.

To znači da nismo pusta turistička atrakcija, u koju će ljudi navraćati da bi naletjeli na nekog poznatog i škljocati fotoaparatom. Štoviše, kod nas neki gosti dolaze, doručkuju i druže se desetljećima, čak po tri generacije iz jedne obitelji naše su stalne mušterije – govori vlasnik Zoulis ističući kako u diner zalaze sjajni ljudi i vrlo zanimljivi sugovornici.

Ranih osamdesetih u njemu je visio mladi student Barack Obama, nedavno preminuli senator John McCain redovito je svraćao dok je njegova kći Meghan studirala na Columbiji, čuveni gitarist Bob Rose, koji je svirao na albumima filmske glazbe poput “Briljantina”, “Twin Peaksa” i “Footloosea” te bio u stalnoj postavi benda u David Letterman Showu, filozofi Cornel West i David Sidorsky, glumac William Hurt, koji je živio u zgradi nasuprot, znanstvenici iz NASA Godard Institutea For Space Studies, smješteni na katu poviše restorana….

– “Tom`s” predstavlja jedan stariji, puno tolerantniji New York, zadržao je duh grada iz doba kada su se ljudi družili, čavrljali i pozdravljali putem. Dosta se toga promijenilo u New Yorku, ali ovdje malo toga. Drago mi je što smo sačuvali tu tradiciju, otvorenost i komunikativnost: ljudi sa svih strana navraćaju, razgovaraju o sportu, o politici, diskutiraju o životu i raznim sitnicama. “Seinfeld” nas je možda učinio poznatim milijunima, ali ipak istodobno mogu sjesti i uslužiti samo 80 ljudi – otkriva vlasnik.

Kao u svim specifičnim zalogajnicama po New Yorku, i u “Tom`su” se nudi klasičan jelovnik na kojem su hamburgeri, pečeni krumpirići, palačinke, francuski tost i milk shakeove, a važno je upozoriti da se, unatoč popularnosti kreditnih kartica u SAD-u, može plaćati isključivo gotovinom. Bez brige, bankomat je na uglu restorana. Ipak, “Tom`s” nije mogao izbjeći da postane turistička atrakcija: u redovnoj je ponudi obilaska s vodičem Kennyjem Kramerom, koji je Jerryja Seinfelda inspirirao za lik ekscentričnog i trapavog susjeda Cosma.

Iako je posljednja epizoda serijala emitirana prije 20 godina, ekipa se ponovno okupila na snimanju reklame za Super Bowl 2014.: Jerry, Elaine, George i Cosmo susreli su se sa Seinfeldovom noćnom morom, njegovim susjedom, poštarom Newmanom.

