mnogi su podržali trudnicu

Nije mogla vjerovati kako muž želi nazvati njihovu kćer: 'Dijete će se osjećati kao zamjena'

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
20.09.2025.
u 12:47

"Rekla sam mužu da ne želim da moje dijete nosi isto ime kao žena s kojom me stalno uspoređuju", objasnila je 34-godišnjakinja

Ponekad se supružnici suočavaju s nesuglasicama pri odabiru imena za dijete jer jedan roditelj preferira tradicionalno ime ili želi dijete nazvati po nekom članu obitelji, dok drugi ima potpuno drugačije viđenje. Takve razlike često dovode do rasprava i kompromisa, pokazujući koliko osobni ukusi i obiteljske vrijednosti mogu utjecati na odabir imena. Tako je jedna buduća majka "zapalila" Reddit nakon što je odbila molbu muža da kćer nazove po svojoj pokojnoj supruzi i bebi koji su tragično umrli na porodu prije osam godina.

Žena (34) je objasnila da je isprva dopustila mužu da odabere ime za bebu, ali je brzo shvatila da ime koje je odabrao pripada njegovoj pokojnoj supruzi, piše New York Post. "Nisam se protivila tom imenu pred svojom pokćerkom jer je nisam htjela povrijediti", napisala je u objavi na Redditu. No, kada je muž za srednje ime predložio ime svog preminulog djeteta, napetost je dosegla vrhunac.

Žena je napustila kuću te je tjedan dana boravila kod sestre. "Rekla sam mužu da ne želim da moje dijete nosi isto ime kao žena s kojom me stalno uspoređuju", objasnila je. Muž se usprotivio te je rekao da su mu ta imena važna i da želi da dio njegove pokojne supruge i djeteta i dalje bude u njegovom životu. Žena je dodala da je, iako je dopustila suprugu da odabere prvo ime, postavila granicu kada su u pitanju srednja imena.

"Ne želim da moje dijete nosi ta imena", napisala je. Na Redditu je pojasnila da nije željela da se njezina kći stalno uspoređuje sa ženom koju nikada ne bi mogla zamijeniti. Mnogi su korisnici stali na stranu trudnice. "Zamislite kada vaše dijete odraste i shvati da je dobilo ime po pokojnom djetetu i partnerici njezinog oca. Osjećat će se kao da je samo zamjena", napisala je jedna osoba. "To je zaista nezdravo razmišljanje. To dijete nema nikakve veze s njegovom preminulom suprugom i djetetom", dodala je druga.

Više korisnika je kritiziralo supruga zbog projiciranja svoje tuge na novorođenče, ostavljajući majku s osjećajem da je trajna "zamjena" u njegovom životu. "To je vaša zajednička djevojčica, a ne zamjena za suprugu i kćer koje su nažalost umrle", zaključio je jedan Redditor.

