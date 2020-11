Ne možete pronaći motivaciju za trening? Držite se ove tri ključne stvari

Puno je onih ljudi koji bi voljeli redovito trenirati, ali nedostaje im jedna glavna stvar - motivacija. Odrade nekoliko treninga, pa slijedi velika pauza, pa upala mišića nakon koje opet odustanu od treninga... Tako se sve vrti u krug i zapravo nema neke velike koristi od takve fizičke (ne)aktivnosti.



Ako vam nedostaje motivacije i onog 'okidača' koji će vas pokrenuti - ne brinite, sve se može popraviti. Mnogi psiholozi tvrde da prvo morate promijeniti razmišljanje. Oni ljudi koji godinama vježbaju i koji su aktivni, vrlo lako će pronaći motivaciju u onim trenutcima kada malo 'padnu'. S druge strane, oni koji ne vježbaju često tvrde da fizička aktivnost jednostavno nije za njih i da oni to ne mogu. Takav stav trebate promijeniti jer sigurno možete pronaći neku vrstu aktivnosti koja vam odgovara.

Prvo, odredite vrijeme koje vam najviše odgovara za trening. Neki vole to odraditi ujutro, prije nego krenu sve dnevne obaveze, a neki predvečer, kada znaju da su potpuno slobodni i da im se više nigdje ne žuri.



Drugo, pripremite sve stvari za trening ranije. Odjeću, ako koristite neke rekvizite, ručnik, tenisice... Kada vidite da vas sve to čeka spremno, lakše će vam biti krenuti u teretanu ili započeti trening kod kuće.



Zadnje, ono najbitnije, radite one aktivnosti u kojima uživate. Ako ne volite trčanje, odaberite dizanje utega. Ako vam to ne odgovara, odlučite se za dugu šetnju ili HIIT trening. Prilagodite sve sebi kako biste maksimalno uživali i kako trening više ne bi bio sinonim za mučenje, prenosi Inverse.

