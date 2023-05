Ne morate se više mučiti s odmrzavanjem zamrzivača: Ovo je trik s kojim ćete to učiniti u manje od 10 minuta!

Obožavatelji britanske 'kraljice čišćenja' mrs. Hinch na društvenim mrežama već neko vrijeme i sami dijele savjete i trikove za čišćenje, pa su i nedavno na Facebook stranici Mrs Hinch Cleaning Tips objasnili kako najjednostavnije odmrznuti zamrzivač, piše The Sun.

Čest način odmrzavanja je da isključite uređaj iz struje, ostavite vrata otvorena i pričekate da se led otopi sam od sebe. Međutim, to može potrajati dosta dugo, zbog čega je odmrzavanje zamrzivača mnogima naporan zadatak. No, ako želite to učiniti brže i jednostavnije, isprobajte ovaj trik s kojim ćete biti gotovi s odmrzavanjem za manje od deset minuta.

U grupi je bilo predloženo mnoštvo tehnika i metoda, no najpopularniji odgovor bio je korištenje sušila za kosu.

- Isključite uređaj, uklonite svu hranu, a zatim prođite sušilom za kosu sve strane zamrzivača, kako bi led što prije popustio. Uzmite i jedan lonac kako biste u njega mogli baciti komade leda. No, s obzirom da led kaplje kada se otapa, pripazite da sušilom ne idete preblizu ledu - napisala je jedna korisnica drugoj ženi koja je u grupi tražila savjet.

Drugi najpopularniji odgovor bio je da u zamrzivač stavite lonce ili zdjele s vrućom vodom. Para koja će isparavati iz njih otopit će led, koji ćete kasnije također samo moći pokupiti i baciti.

