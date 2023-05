Dermatolozi otkrili: Ovu hranu gotovo nikada ne jedemo jer može imati nezgodne posljedice!

Mit o tome da "čokolada uzrokuje akne" često se ponavlja, ali srećom, pokazalo se da je više urbana legenda nego empirijski dokazana činjenica. Kada je riječ o ljudskom tijelu, malo je stvari tako jednostavnih kao što je da "X uzrokuje Y" - izbacivanje ili dodavanje bilo koje hrane vjerojatno neće biti čarobni korak za lijepu kožu. Ali postoje neke poveznice između prehrane i zdravlja kože koje su potkrijepljene pouzdanim dokazima, piše Huffpost.

"Pacijenti obično pitaju o modifikacijama prehrane kako bi poboljšali svoju kožu ili kontrolirali određene kožne bolesti", rekla je dr. Tiffany J. Libby, certificirana dermatologinja sa sjedištem u Rhode Islandu. "Kratak odgovor je da prehrana apsolutno može utjecati na vašu kožu, a mi učimo više o odgovornim putovima kako to čini." Kao rezultat toga, neke dermatologe vjerojatno nećete vidjeti da jedu određenu hranu za ručak. Nekoliko stručnjaka za kožu pričali su o hrani koju jedu i ne jedu zbog svoje kože. Imajte na umu da ne postoji jedinstveni recept za zdravlje kože, ali nastavite čitati za smjernice koje ovi dermatolozi koriste u svojim životima.

Mliječni proizvodi: Današnji mliječni brkovi mogli bi biti sutrašnji problemi na licu. Nekoliko liječnika tvrde da ozbiljno ograničavaju unos mliječnih proizvoda, ako neki ih i potpuno izbacuju. “Mliječni proizvodi, osobito mlijeko s visokim udjelom masti i sir, sadrže hormone koji kod nekih ljudi mogu izazvati akne”, rekao je dr. Yoram Harth, certificirani dermatolog. “Mlijeko sadrži prekursor androgena koji može povećati proizvodnju ulja i začepiti pore, dok sir sadrži veliku količinu zasićenih masnoća, što dovodi do upala u tijelu i koži." Postoji zapravo prilično velik broj istraživanja koja povezuju akne i konzumaciju mliječnih proizvoda, posebno samo mlijeko - uključujući punomasno, nemasno i obrano mlijeko. Istraživači nisu točno otkrili zašto, ali neki pretpostavljaju da je za to kriv protein sirutke. Ako se borite s prištićima, razmislite o smanjenju (ili eliminaciji) mlijeka i drugih namirnica na bazi mliječnih proizvoda.

Pržena hrana: Vjerojatno nije neki šok čuti da mnogi dermatolozi savjetuju da se držite podalje od masne, pržene hrane poput krafni, pržene piletine i pomfrita. “Pržena hrana često je bogata nezdravim masnoćama, osobito transmasnoćama i zasićenim masnoćama,” rekla je dr. Asmi Sanghvi, certificirana dermatologinja iz New Yorka. Spomenula je, prije svega, da ove vrste masnoća mogu utjecati na vaše cjelokupno zdravlje – ali učinci bi se mogli pojaviti i na vašoj koži. "Iz perspektive zdravlja kože, istraživanje je pokazalo da prehrana bogata nezdravim masnoćama može pridonijeti upalama u tijelu, uključujući kožu", rekao je Sanghvi. “Upala je čest čimbenik kod mnogih stanja kože, uključujući akne, psorijazu i ekcem. Prehrana bogata nezdravim masnoćama također može doprinijeti razgradnji kolagena i elastina u koži, što dovodi do preranog starenja i razvoja bora.”

Sok: Ovo nije posebno iznenađujuće, ali nekoliko liječnika posebno su spomenuli gazirane napitke kao nešto što nikada ili rijetko konzumiraju. Primarni razlog za to, rekao je Sanghvi, je visok sadržaj šećera prisutan u većini gaziranih pića. "Konzumacija velikih količina šećera može dovesti do pojačane upale u cijelom tijelu, što može pogoršati stanja kože kao što su akne, rosacea i ekcemi", rekao je Sanghvi. “Šećer može oštetiti vlakna kolagena i elastina u koži, što može pridonijeti borama i preranom starenju.” Sanghvi je rekao da gazirana pića bez šećera nisu dobra alternativa, jer "umjetni zaslađivači ometaju normalne tjelesne signale koji kontroliraju glad i sitost", povećavajući rizik da biste mogli konzumirati više šećera. Ona preporučuje preskakanje stevije, aspartama, sukraloze i šećernih alkohola poput ksilitola i maltitola u korist prirodnih zaslađivača poput monaškog voća, meda ili javorovog sirupa. Naravno, sve što je bogato šećerom može izazvati upalu i pridonijeti znakovima starenja, a ne samo gazirana pića. No, ako ste veliki ljubitelj gaziranih pića, pića sadrže još nešto na što biste trebali pripaziti. “Mnoga gazirana pića sadrže kofein, koji može dehidrirati tijelo i ostaviti kožu suhom i bez sjaja”, rekao je Sanghvi. "Dehidracija također može dovesti do oštećenja kožne barijere, što može učiniti kožu osjetljivijom na oštećenja iz okoliša i iritacije kože." Sanghvi savjetuje ljudima da preskoče slatka pića, uključujući gazirana pića, što je više moguće i da se umjesto toga hidriraju vodom.

Rafinirani ugljikohidrati (tjestenina, kruh): Gotovo svaki liječnik s spomenuo je da nastoji ograničiti konzumaciju rafiniranih ugljikohidrata poput tjestenine, kruha i bijele riže. Libby je istaknula da te namirnice, poput slatkih pića i deserata, imaju visok glikemijski indeks. “Hrana s visokim glikemijskim indeksom (tj. bijela riža, bijeli kruh, slatki napici, itd.) i mliječni proizvodi primjeri su predloženih prehrambenih okidača za akne,” rekla je Libby. Hrana s visokim glikemijskim indeksom je ona koju tijelo može brzo razgraditi, što može dovesti do skokova glukoze u krvi. Postoje neki dokazi koji povezuju dijete s niskim glikemijskim indeksom i smanjenje akni; Udruga Američke akademije za dermatologiju primjećuje da studije još nisu dokazale uzročnu vezu između dijete s visokim glikemijskim indeksom i akni, ali možda postoji veza. Liječnici i istraživači pretpostavljaju da hrana s visokim glikemijskim indeksom može uzrokovati upalu, kao i povećanu proizvodnju sebuma (ulja koje proizvodi vaša koža). “Ja, i mislim da nisam jedina, volim svoje tjestenine, ali pokušajte ih jesti umjereno jer one sigurno spadaju u tablicu visokog glikemijskog indeksa za hranu”, rekla je Libby. “Pokušavam tražiti hranu s nižim glikemijskim indeksom (

Suhomesnati proizvodi: Dr. Roberta Del Campo, certificirana dermatologinja iz Miamija, istaknula je suhomesnate proizvode kao skupinu namirnica koje izbjegava. Suhomesnati proizvodi, kao što su hrenovke, kobasice, slanina, feferoni i salame, često su označeni crvenom zastavom od strane medicinskih stručnjaka jer su povezani s ozbiljnim bolestima poput bolesti srca, dijabetesa tipa 2 i nekoliko različitih vrsta raka. Ako to nije dovoljan razlog za preskakanje kobasica, Del Campo kaže da nitrati u suhomesnatim i prerađenim mesnim proizvodima također mogu imati negativan učinak na zdravlje kože. “Izbjegavam jesti hranu bogatu nitratima poput slanine, šunke i hrenovki”, rekla je. “Poznato je da nitrati povećavaju upale u cijelom tijelu. Koža je naš najveći organ i upala joj može izazvati pustoš.” Upala je prirodni imunološki odgovor tijela na ozljedu ili infekciju, a ovisno o uzroku može se manifestirati u obliku otekline, boli, umora ili čak psorijaze. Izravan odnos između suhomesnatih proizvoda i zdravlja kože nije opsežno proučavan u kliničkim okruženjima, ali znajući kakve učinke mogu imati na cjelokupno zdravlje, postoji dobar razlog za oprez.

Fermentirana hrana, citrusi i špinat (za neke ljude): Ako imate stanje kože koje uzrokuje svrbež, poput ekcema ili rozaceje, neke naizgled bezopasne namirnice mogle bi pridonijeti vašim simptomima. Fermentirane namirnice poput kimchija i kombuche, agrumi, pa čak i patlidžan i špinat nutritivno su bogate namirnice, ali su također bogate histaminom - spojem koji se aktivira u vašem tijelu kada imate alergijsku reakciju. Tipično, tijelo razgrađuje histamine enzimom koji se zove diamin oksidaza, ali ako uzimate histamine brže nego što ih vaše tijelo može razgraditi, to može pogoršati već postojeća stanja kože. Dejarra Sims, naturopatska liječnica iz San Diega s fokusom na prirodnu njegu kože, objasnila je što neki od njezinih pacijenata doživljavaju. “Nakon što pojedu citruse, imat će više ili nove prištiće, pojačan svrbež s ekcemom te pojačano crvenilo s rozacejom”, rekla je. Za one koji imaju ovu osjetljivost, "većina će odmah znati kada ih naučim da počnu obraćati pozornost na svoju prehranu i vidjet će povlačenje simptoma unutar jednog do dva sata nakon jela."

