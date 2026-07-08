Kardiolog upozorava na pet 'zdravih' pića koja vam zapravo uništavaju srce: 'Nikad ih ne bih taknuo!'

"Svakog tjedna viđam pacijente koji se iznenade kada im kažem da hrana i piće koje svakodnevno konzumiraju oštećuju njihove arterije", izjavio je dr. Francesco Lo Monaco, ugledni londonski kardiolog s klinike u Harley Streetu. Naglašava kako se bolesti srca često mogu spriječiti, no ljudi počinju brinuti tek kada nešto pođe po zlu. Problem je, ističe, što mnogi popularni napici, promovirani kao saveznici zdravlja, zapravo sadrže sastojke štetne za kardiovaskularni sustav.

Dr. Lo Monaco je stoga izdvojio pet vrsta "zdravih" pića koja osobno izbjegava. Među njima su "detoks" čajevi, koji umjesto čišćenja nude kombinaciju kofeina i laksativa s opasnim nuspojavama. Slično vrijedi i za sportske napitke, koji su za većinu rekreativaca samo nepotreban izvor šećera, jer je obična voda dovoljna za hidrataciju. Na njegovom su popisu i komercijalne kombuche; iako mogu biti korisne, mnoge su prepune dodanog šećera koji poništava njihove prednosti.

Upozorenje se odnosi i na dijetalna gazirana pića. Iako bez kalorija, studije ih povezuju s povećanim rizikom od dijabetesa i kardiovaskularnih bolesti, a uz to održavaju ovisnost o slatkom. Popis zaključuju gotove kave u limenci koje, zbog dodanih sirupa i vrhnja, postaju šećerne bombe. “Pića zaslađena šećerom trebala bi se u potpunosti izbaciti. Ljudi često zaboravljaju na tekuće kalorije”, jasan je dr. Lo Monaco, savjetujući da se čita deklaracija na proizvodima.

Posebno poglavlje su energetska pića, čije je globalno tržište u 2023. dosegnulo 193 milijarde dolara. Popularna među mladima, sadrže 100 do 300 miligrama kofeina po porciji, no opasnost leži u kombinaciji s drugim stimulansima poput guarane, ginsenga i taurina. Američka agencija za hranu i lijekove (FDA) klasificira ih kao dodatke prehrani, što znači da ne prolaze jednako rigorozne provjere sigurnosti kao lijekovi.

Znanstvene studije potvrdile su da prekomjerna konzumacija može dovesti do ozbiljnih zdravstvenih problema. Izvješća navode slučajeve srčanih aritmija, povišenog tlaka, zatajenja bubrega, pa i moždanog udara. U medicinskoj literaturi dokumentirano je i nekoliko slučajeva iznenadnog srčanog zastoja, neki i fatalni, izravno povezanih s unosom ovih napitaka. Stoga Američka akademija za pedijatriju izričito ne preporučuje konzumaciju stimulansa djeci i adolescentima.

Pa što onda piti i jesti? Dr. Lo Monaco, odrastao na Siciliji, preporučuje mediteransku prehranu. Ona daje prednost cjelovitim namirnicama i zdravim mastima, a ne podrazumijeva stroga ograničenja. Temelj obroka trebaju biti povrće poput rajčica i lisnatog zelenila, uz svakodnevnu konzumaciju voća. Kao izvor zdravih masti navodi ekstra djevičansko maslinovo ulje, šaku orašastih plodova i avokado, a kao proteine ribu bogatu omega-3 masnim kiselinama. “Ne morate sve promijeniti preko noći. Krenite s malim, postepenim promjenama za dugoročno zdravlje srca”, savjetuje kardiolog.