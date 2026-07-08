Kardiolog otkrio 4 vrste voća koje štite srce: Jedite ih redovito, mogu smanjiti rizik od infarkta

Kardiovaskularne bolesti ostaju vodeći uzrok smrti na globalnoj razini, odgovorne za otprilike jednu od svake tri smrti. Budući da srce ima presudnu ulogu u održavanju pravilnog funkcioniranja cijelog tijela, podrška njegovom zdravlju ključna je za opću dobrobit i dugovječnost. Među brojnim životnim navikama koje pridonose zdravlju srca, prehrana zauzima središnje mjesto. Kardiolozi dosljedno potiču konzumaciju voća zbog njegovog impresivnog nutritivnog profila. Kardiolog dr. David Min ističe za EatingWell da, prema brojnim studijama, redovita konzumacija voća može smanjiti rizik od srčanog i moždanog udara te smrti uzrokovane bolestima povezanim s kolesterolom.

Stara izreka "jedna jabuka na dan tjera doktora van" mogla bi imati čvrsto znanstveno utemeljenje, ističe dr. Min. Istraživanja sugeriraju da konzumacija oko 100 do 150 grama jabuka dnevno, što odgovara jednoj do dvije voćke, može pomoći u smanjenju rizika od kardiovaskularnih bolesti, istovremeno podržavajući niže razine upale, LDL kolesterola i triglicerida. Studije su također povezale potrošnju jabuka s poboljšanjem krvnog tlaka i razine HDL-a, takozvanog "dobrog" kolesterola. Jedan od glavnih razloga zašto su jabuke toliko korisne jest njihov sadržaj vlakana, koja pomažu u vezivanju kolesterola u probavnom sustavu, sprječavajući tako njegovu apsorpciju. Jabuka srednje veličine s korom pruža značajnu količinu vlakana i antioksidansa, a dr. Min napominje da je konzumacija kore ključna za maksimalan unos tih korisnih tvari.

Često hvaljen kao stup zdrave prehrane, avokado je voće koje, prema dr. Minu, zaslužuje redovito mjesto na jelovniku. Iako ga mnogi doživljavaju kao povrće, avokado je izvrstan izvor mononezasićenih masnih kiselina, zdravih masti koje dokazano snižavaju razinu štetnog LDL kolesterola dok istovremeno podižu razinu zaštitnog HDL kolesterola. Znanstvena istraživanja to i potvrđuju. Jedna studija pokazala je da zamjena samo polovice dnevne porcije namirnica poput maslaca, sira ili prerađenog mesa s avokadom može biti povezana sa 16 do 22 posto manjim rizikom od razvoja srčanih bolesti. Osim zdravih masti, avokado također obiluje vlaknima, antioksidansima te ključnim nutrijentima poput kalija i magnezija, koji sinergijski djeluju na podršku kardiovaskularnom zdravlju.

Kada je riječ o voću zdravom za srce, bobičasto voće dosljedno se nalazi među glavnim preporukama kardiologa, a borovnice se posebno ističu. Dr. Min objašnjava da su pigmenti koji borovnicama daju plavu boju među najmoćnijim protuupalnim i antioksidativnim spojevima koje poznajemo. "Zamislite ih kao čuvare vaših krvnih žila", kaže on, dodajući da mogu pomoći u snižavanju krvnog tlaka, poboljšati fleksibilnost arterija i povećati HDL kolesterol. S njim se slaže i kardiologinja dr. Audrey Damren, koja bobičasto voće, uključujući jagode, brusnice i trešnje, stavlja na vrh popisa. Ovi plodovi bogati su antioksidansima i antocijaninima, koji su opsežno proučavani zbog svojih zaštitnih učinaka na srce jer pomažu u neutralizaciji slobodnih radikala koji mogu dovesti do ateroskleroze.

Još jedan favorit među stručnjacima su agrumi, poput naranči. Poznate po visokom udjelu vitamina C, važnog antioksidansa, naranče su izuzetno korisne za zdravlje srca. Dr. Damren pojašnjava da agrumi također sadrže važne spojeve zvane flavanoni, poput hesperidina, za koje je dokazano da pomažu u snižavanju krvnog tlaka, poboljšanju razine kolesterola, smanjenju upala i podržavanju zdrave regulacije šećera u krvi. Ipak, dr. Min savjetuje oprez s grejpom jer može stupiti u interakciju s nekim lijekovima, uključujući statine. Uz povećanje unosa ovog voća, za cjelovitu zaštitu srca preporučuje se usvajanje mediteranskog stila prehrane, redovita tjelovježba, održavanje zdrave tjelesne težine i prestanak pušenja. Proaktivan pristup smanjenju rizika jedna je od najvažnijih investicija u dugoročno zdravlje.ž