Naplatila je prijateljici stanarinu: 'Rekla je da će ostati tjedan dana, a prošla su već dva mjeseca'

Pružanje pomoći prijatelju u nevolji često se čini kao prirodan i plemenit čin, no granice gostoprimstva ponekad može biti teže postaviti nego što se očekuje. Situacije u kojima kratkotrajni boravak preraste u dugotrajno stanovanje mogu dovesti do napetosti, nesporazuma i osjećaja iskorištavanja. Kada izostane doprinos zajedničkom životu ili poštivanje tuđeg prostora, prvotna dobra namjera lako se pretvara u izvor stresa. Upravo takav scenarij doživjela je jedna korisnica Reddita, čija je priča potaknula raspravu o tome gdje završava pomoć, a počinje zloupotreba povjerenja, piše People.

Mlada žena je na Redditu potražila savjet nakon neugodnog iskustva s prijateljicom koja se predugo zadržala kod nje. Kako objašnjava, kratkotrajna ponuda pomoći pretvorila se u iscrpljujuću situaciju koja je narušila njezin mir i privatnost. 'U lipnju mi se javila prijateljica iz srednje škole koju nisam dugo vidjela. Rekla je da prolazi kroz teško razdoblje i pitala može li prespavati kod mene samo tjedan dana, dok ne riješi situaciju', napisala je. Vjerujući da će boravak biti kratak i želeći pomoći, pristala je iako živi u maloj studentskoj sobi.

No, tjedan je prošao, a prijateljica nije otišla. 'Nije imala jasan plan, samo je ponavljala da će se iseliti uskoro', navodi autorica objave. Osim što nije sudjelovala u kućanskim poslovima, koristila je njezine stvari i potpuno preuzela prostor. 'Ponašala se kao da to nije ništa strašno', dodaje.

Kako su prolazili tjedni, stres je rastao. Nakon dva mjeseca, domaćica ju je zamolila da sudjeluje u troškovima: 'Rekla sam joj da, ako ostaje još tjedan dana, mora platiti 150 dolara za hranu i režije.' Taj zahtjev prijateljica je dočekala suzama i prigovorom da je 'baš kao njezini roditelji' koji je 'ne razumiju'.

Unatoč njezinoj reakciji, domaćica smatra da je postupila ispravno. 'Dala sam joj više nego dovoljno vremena', piše, naglašavajući da je željela pružiti privremeno utočište, a ne stalni smještaj bez ikakve pomoći ili poštovanja pravila. Zajednica na Redditu stala je na njezinu stranu. 'Dva mjeseca i jedan tjedan nisu ista stvar', komentirao je jedan korisnik. 'Ona te iskorištava i vjerojatno je otišla od roditelja jer su joj prigovorili zbog istih stvari.' Drugi je dodao: 'Treba se vratiti roditeljima, pronaći posao i plaćati stanarinu kao odrasla osoba.' Autorica se složila s tim mišljenjima: 'Točno. Pokušala sam biti podrška, ali nisam joj plan B zauvijek. Mora preuzeti odgovornost i sama riješiti stvari.' Ipak priznaje da se osjeća pomalo krivom, no zaključuje: 'Nisam pristala na to da imam cimericu s punim radnim vremenom.'