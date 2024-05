Na poslu ste pod velikim stresom? Isprobajte ovih pet trikova!

Ako vam osmosatni radni dan stvara svakodnevni stres, vrijeme je da napravite promjenu. Iako je povremeni stres na radnom mjestu normalan, čak i neizbježan, ponekad on može djelovati previše, kaže dr. Jessica Stern, izvršna direktorica Three Lemonsa i psihologinja na NYU Langone Health. Ako vam to zvuči poznato, evo pet savjeta koji će vam pomoći da se s time nosite sljedeći put kada vas uhvati stres na poslu, piše NY Post.

Zastanite malo i pobrinite se za sebe: Kada smo pod stresom, vjerojatnije je da ćemo imati niz negativnih osjećaja, stoga je još važnije natjerati se da udahnete. Usporavanje čak i na nekoliko sekundi može biti od pomoći, kaže Stern. "Provjerite sami sa sobom što se točno događa i zašto se osjećate pod stresom", kaže Stern. "Može vas usmjeriti prema onome što trebate učiniti kako biste riješili bilo koji problem koji je pred vama."

Postavite si važno pitanje: Nakon što odvojite sekundu da provjerite sami sebe, postavite si jedno vrlo važno pitanje: Mogu li učiniti nešto u vezi s ovim odmah? "Ono što mislim pod tim je jesu li taj stres ili tjeskoba produktivni ili korisni? Može li vas navesti na strategiju rješavanja problema koja će biti korisna? Ili vam to smeta?", pita Stern. Na primjer, Stern kaže da strah od neuspjeha ili osjećaj paraliziranosti perfekcionizmom možda neće biti produktivni u tom trenutku. Vaše tjeskobne misli mogle bi vas samo kočiti da stvarno obavite posao. U tim slučajevima duboko disanje i briga za sebe (kao što je spomenuto gore) može biti od velike pomoći

Odlučite što je u vašoj kontroli: U nekim slučajevima, vaš stres bi mogao biti povezan s nečim konkretnijim, recimo, vaš šef traži važan dokument ili se bliži rok koji ne smijete propustiti. U tim slučajevima zapitajte se: "Što je zapravo pod mojom kontrolom, a što nije pod mojom kontrolom?" Stern kaže. Na primjer, ako ste obavili posao i sada se osjećate zabrinuto zbog toga što bi klijent ili vaš šef mogli misliti - nije baš u vašoj kontroli da promijenite njihovo mišljenje. "Možda biste se htjeli malo odreći svog straha 'Što će misliti o meni?' ako ste doista dali sve od sebe", savjetuje Stern.

Izrazite svoje brige: Stern kaže da ako se stalno osjećate pod stresom na poslu - ili ako su vam večeri uništene jer razmišljate o sljedećem danu - vrijeme je da progovorite. Vaš šef možda ne zna kako se osjećate i možda vam može pomoći u rješavanju problema. "Ne morate odmah odustati od toga jer ponekad zapravo postoje vrlo laki ili razumni popravci ili prilagodbe koje je moguće napraviti", objašnjava Stern.

Upoznajte svoje granice: Svi su poslovi nedvojbeno ponekad stresni. A ovisno o vašoj specifičnoj djelatnosti ili situaciji, možda imate veću toleranciju na stres od drugih. U nekim profesijama su granice stresa možda više nego u drugim profesijama, napominje Stern. "S obzirom na to, ako otkrijete da ste više pod stresom zbog svog posla nego što od njega imate koristi, to je znak da ovaj posao, pa čak ni ova industrija, možda nisu pravi za vas", objašnjava Stern . Ako se osjećate izrazito nedovoljno plaćom ili niste povezani s misijom svoje tvrtke, savjetuje Stern, moglo bi biti vrijeme da ju promijenite.

