'Muž je napravio vazektomiju prije 15 godina, a sada sam trudna?'

"Mogu li ostati trudna sa suprugom 15 godina nakon vazektomije?"

Upitala je to 38- godišnja žena koja sumnja na trudnoću, a ta mogućnost ju itekako plaši.

Svoju zabrinutost podijelila je na forumu Mumsnet, napisavši kako je njen suprug prije 15 godina obavio vazektomiju te nije razmišljala o tome da nakon tog zahvata može ostati trudna.

Njeni menstrualni ciklusi točni su kao "švicarski sat", napisala je, a sada mjesečnicu nema već dva mjeseca. Osim toga, dvaput se onesvijetila, a kada je otišla vaditi krv, liječnici su je upitali je li joj se ikada ranije događalo da se tako iznenada onesvijesti i tada je odgovorila: Da, kada sam bila trudna.

Kada je to izgovorila, postala je svjesna da je vjerojatno opet trudna i to ju je prestrašilo. Svom suprugu je rekla svoje sumnje, no on ne vjeruje u moguću trudnoću nakon njegove vazektomije. Barem ne s njim.

Prestrašena žena zatražila je savjet na spomenutom forumu, no neke majke su joj rekle da jednostavno napravi test za trudnoću jer forum nije "svemoguć" da može znati je li ona trudna ili nije.

U svakom slučaju, uspješnost vazektomije je 99 posto slučajeva, no bilo je slučajeva kada su žene, i nakon što su njihovi partneri obavili taj zahvat, ostajale trudne.