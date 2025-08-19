S 26 godina dijagnosticiran mu je rak kože: 'Ovo je simptom koji sam godinama ignorirao'

26-godišnji Sam Tee, influencer posvećen zdravlju i mršavljenju, podijelio je sa svojim pratiteljima iskustvo koje mu je promijenilo život – a sve je počelo s naizgled bezazlenom ružičastom točkom na čelu. Isprva nije obraćao pažnju na promjenu, iako je znao da česta izloženost solariju može povećati rizik od raka kože i do 75 posto. “Godinama sam imao tu malu točku i jednostavno sam je ignorirao”, rekao je Sam u videu na TikToku koji je pregledan više od 218 tisuća puta.

Tek kada su mu prijatelji naglasili važnost pregleda svake promjene na koži, odlučio je posjetiti liječnika. Dijagnoza je bila zabrinjavajuća – sumnja na bazocelularni karcinom (BCC), najčešći oblik raka kože u svijetu. “Na kraju sam otišao liječniku i rekao mi je da izgleda kao BCC. U međuvremenu sam potražio i privatno mišljenje, gdje su mi rekli da je to samo madež i da se ne brinem. Ali sam ipak odlučio poslušati prvog liječnika – i bio je u pravu”, ispričao je.

Sam je ubrzo podvrgnut zahvatu uklanjanja madeža, a uzorak je poslan na biopsiju. Sada čeka završne nalaze, dok mu je već zakazan pregled kod plastičnog kirurga radi zatvaranja rane na čelu.

Bazocelularni karcinom je najčešći tip nemelanomskog raka kože. Raste sporo i rijetko metastazira, no može biti izrazito razoran za okolno tkivo, često zahtijevajući odstranjivanje većih dijelova kože i ostavljajući trajne ožiljke.

Za razliku od melanoma, koji je najsmrtonosniji oblik raka kože, BCC se u većini slučajeva može uspješno izliječiti ako se otkrije na vrijeme. Problem je u tome što simptomi često djeluju bezazleno – mala ružičasta točka, ljuskava mrlja, kvržica sa sjajnim rubovima ili ranica koja ne zacjeljuje.

Sve više slučajeva raka kože

Podaci Cancer Research UK pokazuju da su stope raka kože u porastu, a broj novih dijagnoza melanoma porastao je gotovo 30 % u posljednjih deset godina. Stručnjaci upozoravaju da su UV zrake sunca i solarija glavni čimbenici rizika. NHS savjetuje izbjegavanje sunca između 11 i 15 sati, nošenje zaštitne odjeće te korištenje kreme za sunčanje s najmanje SPF 30.

“Nisam stalno bio u solariju, ali sam ga povremeno koristio – i to očito nije bila dobra odluka”, poručio je Sam. Njegova preporuka je jasna: Ako primijetite promjenu na koži koja traje dulje od dva tjedna – odmah otiđite liječniku.