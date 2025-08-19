Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 114
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
Poslušaj
Prijavi grešku
bazocelularni karcinom

S 26 godina dijagnosticiran mu je rak kože: 'Ovo je simptom koji sam godinama ignorirao'

@samtee.3/TikTok
VL
Autor
Ana Hajduk
19.08.2025.
u 14:30

“Nisam stalno bio u solariju, ali sam ga povremeno koristio – i to očito nije bila dobra odluka”.

26-godišnji Sam Tee, influencer posvećen zdravlju i mršavljenju, podijelio je sa svojim pratiteljima iskustvo koje mu je promijenilo život – a sve je počelo s naizgled bezazlenom ružičastom točkom na čelu. Isprva nije obraćao pažnju na promjenu, iako je znao da česta izloženost solariju može povećati rizik od raka kože i do 75 posto. “Godinama sam imao tu malu točku i jednostavno sam je ignorirao”, rekao je Sam u videu na TikToku koji je pregledan više od 218 tisuća puta.

Tek kada su mu prijatelji naglasili važnost pregleda svake promjene na koži, odlučio je posjetiti liječnika. Dijagnoza je bila zabrinjavajuća – sumnja na bazocelularni karcinom (BCC), najčešći oblik raka kože u svijetu. “Na kraju sam otišao liječniku i rekao mi je da izgleda kao BCC. U međuvremenu sam potražio i privatno mišljenje, gdje su mi rekli da je to samo madež i da se ne brinem. Ali sam ipak odlučio poslušati prvog liječnika – i bio je u pravu”, ispričao je.

@samtee.3 How did I know I had skin cancer? #skincancer #sunbeds ♬ original sound - SamTee - Weight Loss Journey

Sam je ubrzo podvrgnut zahvatu uklanjanja madeža, a uzorak je poslan na biopsiju. Sada čeka završne nalaze, dok mu je već zakazan pregled kod plastičnog kirurga radi zatvaranja rane na čelu.

Bazocelularni karcinom je najčešći tip nemelanomskog raka kože. Raste sporo i rijetko metastazira, no može biti izrazito razoran za okolno tkivo, često zahtijevajući odstranjivanje većih dijelova kože i ostavljajući trajne ožiljke.

Za razliku od melanoma, koji je najsmrtonosniji oblik raka kože, BCC se u većini slučajeva može uspješno izliječiti ako se otkrije na vrijeme. Problem je u tome što simptomi često djeluju bezazleno – mala ružičasta točka, ljuskava mrlja, kvržica sa sjajnim rubovima ili ranica koja ne zacjeljuje.

@samtee.3 Be careful with the sun beds people🤷🏻‍♂️ #sunbeds #skincancer ♬ original sound - SamTee - Weight Loss Journey

Sve više slučajeva raka kože

Podaci Cancer Research UK pokazuju da su stope raka kože u porastu, a broj novih dijagnoza melanoma porastao je gotovo 30 % u posljednjih deset godina. Stručnjaci upozoravaju da su UV zrake sunca i solarija glavni čimbenici rizika. NHS savjetuje izbjegavanje sunca između 11 i 15 sati, nošenje zaštitne odjeće te korištenje kreme za sunčanje s najmanje SPF 30.

“Nisam stalno bio u solariju, ali sam ga povremeno koristio – i to očito nije bila dobra odluka”, poručio je Sam. Njegova preporuka je jasna: Ako primijetite promjenu na koži koja traje dulje od dva tjedna – odmah otiđite liječniku.
Ključne riječi
TikTok madež melanom karcinom rak kože rak

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još