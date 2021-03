Muškarac se požalio: 'Moja djevojka kuha i pere odjeću bivšem partneru, a on joj to plaća'

"Draga Deidre, moja djevojka je bila u vezi prije mene 10 godina. Njoj je 41, bivšem 45 godina. Imaju i kćer koja je stara 9 godina, a gotovo cijelu vezu bio je nasilan prema njoj. Kada je došao vidjeti djevojčicu jedan dan, počeo je govoriti mojoj djevojci kako je jako loš u kućanskim poslovima i zamolio ju je da mu pomogne. Plaća joj da mu pere odjeću i kuha, a dok ona to radi on provodi vrijeme s nama, barem dva sata dnevno", opisao je ukratko svoju situaciju anonimni muškarac psihoterapeutkinji Deidre koja putem britanskog portala The Sun odgovara na ovakva i slična pisma.



Da stvar bude gora, bivši je nezahvalan za sve što žena radi - ako mu se večera ne sviđa, otvoreno to kaže.

Pogledajte kako je prošao prvi dan otvaranja terasa kafića u Zagrebu:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

"Meni je 48 godina i ovo mi izgleda kao šala. Stvarno mislim da ću završiti našu vezu. Ona misli da sam samo ljubomoran."



Iako je pozitivno da bivši viđa dijete i da je prisutan, ovakva kombinacija života nije dobra ni za novi par niti za dijete, smatra Deidre. "Još uvijek manipula tvojom partnericom i pronašao je način da bude uvijek tu negdje u njenim mislima. Objasni joj da ti ovo nikako ne odgovara i da bi bio sretniji kada bi to prestalo."



Trebaju se postaviti neke granice, zaključuje ona.

Kako biste što bolje oprali rublje, pročitajte ove savjete i trikove: