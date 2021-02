Mladić odlučio kako će se zvati nerođena kćer i obavijestio sve - osim partnerice

Nepoznata djevojka podijelila je s korisnicima Reddita situaciju iz života koja ju je šokirala, iznenadila i pomalo uvrijedila. Naime, njezin partner odlučio je kako će se zvati njihova nerođena kćer i obavijestio sve oko sebe - osim nje!



"Partner i ja oboje imamo 18 godina, a ja sam u 35. tjednu trudnoće. Od kada smo saznali da čekamo curicu, on inzirstira da se zove kao djevojčica iz filma Sumrak - Renesmee - i ne pristaje na kompromis. Veliki je obožavatelj tog filma, ali meni je ime grozno i ne želim da se zove po nekom izmišljenom liku", napisala je djevojka.



Tenzije su porasle kada je mladić objavio fotografiju na Instagramu i napisao: "Jedva čekam da se upoznamo, Renesmee." Svi njegovi prijatelji i obitelj saznali su tada kako će se kćerkica zvati, ali partnerica je bila jako ljuta. "Rekla sam mu da obriše tu objavu jer se dijete neće tako zvati, ali odbio je i rekao da jednostavno mora nositi to ime jer sada već previše ljudi zna za njega. Izbacila sam ga iz kuće i prespavao je kod prijatelja. Kada su moji roditelji čuli što je bilo rekli su mi da pretjerujem i da bih ga trebala pustiti da nazove dijete kako želi."

Dodala je i da je jedan od glavnih razloga zašto odbija to ime njezino mucanje. "Ne mogu ga izgovoriti normalno, pa bih radije da joj damo ime koje će mi biti jednostavno za reći."



Pitala je ljude za mišljenje i savjet, a gotovo svi su stali na njezinu stranu. "Ružno je to što je objavio na Instagram. Htio je to iskoristiti kao opravdanje da sada morate tako nazvati dijete. Budi oprezna s nekim tko se koristi takvom taktikom", napisala je jedna osoba dok ju je druga upozorila da obavijesti liječnike i sestre u bolnici, kada dođe roditi, da ga ne slušaju u vezi imena, prenosi The Sun.

