Kakva promjena: Muškarac (61) izgubio kilograme nakupljene u depresiji i postao model

Indijac Dinesh Mohan (61) bio je depresivan, a utjehu je pronalazio u nezdravoj i masnoj hrani od koje se, naravno, udebljao. Došao je do brojke od 127 kilograma na vagi, jedva se kretao i postao prikovan za krevet. 2014. godine odlučio se ustati i krenuti u teretanu, prenosi Metro.co.uk.

Redovito je vježbao, promijenio navike u prehrani i u samo osam mjeseci izgubio gotovo pola svoje težine. Sada, u 61. godini dovršio je svoj makeover i postao model i glumac.



"Patio sam od depresije jer sam imao probleme u životu. 2004. godine otišao sam svojevoljno u mirovinu kako bih se fokusirao na svoj život, a zapravo sam samo još više pao u depresiju. Preselio sam se kod sestre i njezinog muža, a tada je sve krenulo još više nizbrdo. Shvatio sam da svi oko mene uživaju u životu, a moj je grozan sa 44 godine. Razvio sam poremećaj u prehrani."

Dnevno je trenirao oko sat vremena, 40 minuta kardio i 20 minuta dizanja utega, a uz to je radio 50 sklekova. Danas je vegetarijanac.



Kako je sve više postizao formu, njegov fizioterapeut savjetovao mu je da se počne baviti modelingom i pomogao mu da dođe do ljudi u toj industriji. Vrlo brzo je potpisao prvi ugovor: "Ljudi su me počeli primijećivati i prvi projekt dobio sam 2016. godine, a od tada se nisam osvrnuo na svoju prošlost."



"Kada sam izgubio kilograme, počeo sam kupovati odjeću koju sam oduvijek htio, a nisam mogao nositi. Ponude za revije su samo stizale, a za mene je sve to bilo vrlo emotivno s obzirom na to da donedavno nisam mogao hodati."

Na pitanje što okolina kaže, odgovara: "Nekim sam inspiracija dok drugi misle da se ne oblačim primjereno za svoje godine. Ne poznaju me, ne znaju moju priču, a ja vjerujem da su godine samo broj."



Osim modelinga i glume, Denish se bavi i držanjem motivacijskih govora. "Naučio sam biti zahvalan u životu. Ne brinem što drugi misle o meni. Pao sam i ustao ponovno."

