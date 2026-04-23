Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 227
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#IZBORI U MAĐARSKOJ
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#CIJENE
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Savjeti stručnjaka

Jeste li čuli već za Pepeljugino pravilo? Mnogi tvrde da im je spasilo seksualni život!

Seksualni odnosi
shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
23.04.2026.
u 20:00

Planirani seks može biti itekako spontan i zabavan, a evo kako to učiniti bez pritiska.

Između nagomilanih obaveza, umora i turbulentne svakodnevice, intimnost često padne u drugi plan. U takvim trenucima, koliko god vam to možda zvučalo neobično, ponekad je potrebno planirati seksualne odnose. No, kako tvrdi jedna stručnjakinja za odnose, to rješenje ne mora uništiti spontanost, nego upravo suprotno, može ju dodatno potaknuti. U vremenu kada su rasporedi svima prepuni, a energije na izmaku dana gotovo nema, sve više parova traži načine kako održati bliskost. Jedan od njih je i planiranje seksa. Iako na prvu zvuči kao nešto što bi moglo smanjiti strast, praksa pokazuje da planirani raspored seksualnih odnosa može imati potpuno suprotan učinak.

Alice Giddings, novinarka portala Metro specijalizirana za teme seksa i odnosa, bavi se pitanjima dejtanja, seksualnog zdravlja i dinamike među partnerima. Ova stručnjakinja tvrdi da unaprijed određeno vrijeme za intimnost može zapravo povećati uzbuđenje. Kako navodi, problem mnogih parova nije nedostatak želje, već nedostatak vremena i energije. Između posla, društvenog života i brige o kućanstvu teško je ,,uhvatiti” savršen trenutak za bliskost. Zato predlaže takozvano ,,Pepeljugino pravilo”, odnosno određivanje krajnjeg vremena nakon kojeg seks više nije opcija. Tako ćete izbjeći osjećaj iscrpljenosti sljedeći dan, ali i stvoriti jasan i fleksibilan okvir za intimnost.

Primjerice, ako idete spavati u 22.30, stručnjakinja naglašava da predigru započnete najkasnije do 22.10. No ključ nije u strogom rasporedu, već u stvaranju vremenskog okvira unutar kojeg postoji prostor za spontanost i zabavu. Tijekom dana partneri si mogu suptilno davati do znanja da je seks opcija, čime se gradi iščekivanje, element koji često nedostaje u dugim vezama. Za one koji su na kraju dana ipak umorni, Giddings predlaže i opuštenije pristupe intimnosti. Sporiji tempo, manje zahtjevne poze i fokus na dodir mogu biti jednako zadovoljavajući, bez osjećaja napora.Također, neke osobe dodatno se ,,zagrijavaju” tijekom dana gledanjem erotskog sadržaja u kratkim intervalima, što kasnuje može pomoći u predigri. Dakle, planiranje ne mora nužno značiti rutinu i nedostatak spontanosti. Ako se organizirate na pravi način, može postati alat za ponovno otkrivanje želje, čak i u najzaposlenijim razdobljima života.
Ključne riječi
intima seks pepeljugino pravilo planiranje seksa

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!