Muči vas plak na zubima? Narančina kora i sezam će pomoći!

Jedna od najčešćih posljedica konzumiranja mesa, kukuruza i voća je plak na zubima. Ako ga ne počnete rješavati na vrijeme, on se pretvara u zubni kamenac koji može dovesti do raznih problema sa zubima. Osim toga, ne izgleda lijepo, ali postoje razni načini na koje možete održavati vaše zube čistima tako da ni ne dođete do dijagnoze zubnog kamenca, piše Pink Villa.



Četkanje

Najjednostavniji odgovor na sve oralne probleme. Četkajte kružnim pokretima od zubnog mesa do vrha zuba kako biste uklonili sve ostatke hrane.



Soda bikarbona

Četkanje zuba soda bikarbonom jednom ili dva puta tjedno uklonit će zubni kamenac bez da se ošteti caklina.

Ortoped savjetuje što morate raditi za zdrave zglobove:

Vodica za ispiranje

Kako biste uklonili sve ostatke hrane do kojih četkica ne može doći, nakon svakog jela isperite usta vodicom barem 30 sekundi - to je optimalno vrijeme koje je potrebno da bi vodica odradila svoj posao.



Aloe vera i glicerin

Već desetljećima se koristi aloe vera za oralnu higijenu, posebno za uklanjanje plaka i zubnog kamenca. Pomiješajte je s glicerinom i četkajte zube dobivenom mješavinom kako biste dobili savršeni sjaj.



Narančina kora

Unutarnjom stranom kore trljate zube kako bi se spriječio nastanak zubnog kamenca.



Sezam

Uzmite šaku sezamovih sjemenki, prožvačite, ali nemojte progutati. Uzmite četkicu i dobro iščetkajte zube - sezam će poslužiti kao neka vrsta pilinga za vaše zube i ukloniti plak.