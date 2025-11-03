Naši Portali
bez puno muke

Mrlje od pudera nestaju u trenu: Evo kako ukloniti šminku s odjeće s predmetima koje imate kući

shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
03.11.2025.
u 19:00

Mrlje od šminke često su tvrdokorne i zahtijevaju posebnu pažnju pri uklanjanju da se ne bi oštetila tkanina

Gotovo nema ništa gore od trenutka kada shvatite da ste prilikom odijevanja slučajno zaprljali odjeću šminkom. Bilo da se radi o tragovima pudera na ovratniku, ružu na majici ili mrljama od maskare, takve nespretne nezgode mogu u trenu pokvariti raspoloženje, pogotovo ako je riječ o omiljenom komadu odjeće. Mrlje od šminke često su tvrdokorne i zahtijevaju posebnu pažnju pri uklanjanju da se ne bi oštetila tkanina. Vaša prva reakcija mogla bi biti trljanje mrlje ili bacanje odjevnog predmeta u perilicu rublja, ali time biste mogli učiniti mrlju još težom za uklanjanje.

Srećom, jedan stručnjak za kemijsko čišćenje otkrio je najbolji način za uklanjanje šminke s odjeće te je pohvalio jedan određeni proizvod, a to je micelarna voda. Zach Pozniak, koji na TikToku ima 787 tisuća pratitelja, otkrio je svoje trikove. Ako vam puder završi na odjeći, prvo što biste trebali učiniti je staviti ručnik iza zahvaćenog područja. Zatim uzmite micelarnu vodu, koja se obično koristi za uklanjanje šminke s kože, i nježno je utrljajte u mrlju.

Onda odjevni predmet možete staviti u perilicu, a ako mrlja i dalje ostane, ponovite postupak i upotrijebite kisikov izbjeljivač, piše Daily Express. Ako vam je na odjeći ostao trag maskare, Pozniak je preporučio prvo tapkanje mrlje uz pomoć alkohola za trljanje. Nakon toga nanesite višenamjenski sprej za uklanjanje mrlja i stavite odjevni predmet u perilicu rublja. Ako mrlja bude prisutna i nakon pranja, možete upotrijebiti kisikov izbjeljivač.

Mrlje od ruža za usne možda nisu tako česte kao tragovi pudera, ali i dalje ih može biti prava muka ukloniti s odjeće. Stručnjak je savjetovao da stavite ručnik iza mrlje i žlicom utrljate malu količinu tekućeg deterdženta u mrlju. Još jednom operite odjevni predmet u perilici rublja kao i obično, a ako mrlja ostane, isprobajte kisikov izbjeljivač.
Ključne riječi
TikTok čišćenje odjeća mrlja šminka puder

