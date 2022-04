'Moja supruga me ostavila zbog najboljeg prijatelja našeg sina, osjećam se poniženo'

Osjećam sam se potpuno osramoćeno i poniženo nakon što me žena zamijenila za mladog dečka. On je najbolji prijatelj moga sina tinejdžera i 20 godina je mlađi od mene. Mislio sam da je brak mene i supruge savršen, skupa smo od djetinjstva i imamo troje divne djece. Ja sam i dalje zaljubljen u nju - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Njihovom sinu su prošle godine trebale instrukcije iz jednog predmeta u školi pa su angažirali susjedovog sina, koji je malo stariji od njihovog sina, da ga podučava. Bili su najbolji prijatelji i poznavali su se od malih nogu. Ocu nikada nije palo na pamet da će prijatelj njihovog sina pokušati nešto s njegovom ženom i da će ona pasti na to. Dečko je još uvijek mao akne na licu i živio je s roditeljima, pa mu je bio ogroman šok kada mu je žena priznala da ima aferu s njim i da to traje već devet mjeseci.

- Isprva sam mislio da je to neka bolesna šala. Rekla je da želi razvod i da vidi budućnost s njim. Još nismo rekli djeci, a ja se molim da se predomisli. Mrzim sebe što sam dopustio da se ovo dogodi - dodao je.

- Ovo je vrlo teška situacija i razumljivo je da je vaše samopoštovanje narušeno. No, sada nije vrijeme za prepuštanje osjećajima samosažaljenja. Čak i ako ste propustili znakove, niste krivi što vas žena vara. Koliko god to bilo grozno, morate se sabrati zbog svoje djece. Naglasite svojoj supruzi važnost stavljanja djece na prvo mjesto. Možete li ju zamoliti da razmisli o bračnom savjetovanju? Terapeut s kojim možete slobodno razgovarati pomoći će vam da se, ili ponovno povežete, ili dostojanstveno raziđete - odgovorila mu je Deidre.

